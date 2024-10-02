На рынке вторичной недвижимости в Перми сократилось предложение

В Перми сократилось предложение квартир на рынке вторичного жилья. Цена за квадратный метр при этом выросла. Это следует из данных сервиса «Яндекс Недвижимость».
«Медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке Перми в сентябре составила 99 000 рублей, за месяц она выросла на 0,3%. За последний месяц количество доступных предложений на вторичном рынке в городе снизилось на 0,9%», — рассказали аналитики URA.RU.
Средняя квартира, которую продают в Перми на вторичном рынке, стоит 4,6 млн рублей. Ее площадь составляет 46,8 кв.м.
Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отмечает, что ожидания снижения цен после сентябрьского заседания ЦБ по ключевой ставке пока не оправдались. «Покупатели и продавцы остаются в некоторой неопределенности и будут наблюдать за дальнейшей динамикой ключевой ставки и ставок по ипотечным кредитам», — говорит он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!