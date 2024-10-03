В Челябинске зафиксированы заморозки до -9

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Пустой город. Обстановка во время самоизоляции и эпидемии коронавируса. Челябинск, лужа, лед
Заморозки были во второй и третьей декаде сентября Фото:

В Челябинске во второй и третьей декаде сентября зафиксированы заморозки до девяти градусов ниже нуля. В целом сентябрь в регионе был теплым и сухим, сообщили синоптики Челябинского гиброметеоцентра.

«Заморозки в воздухе и на поверхности почвы отмечены: 17-19, а также 23—30 сентября, интенсивностью 0-9 градусов ниже нуля. Сентябрь был умеренно теплым и засушливым», — уточнили синоптики.

Метеорологи подчеркнули, что за месяц среднесуточная температура воздуха равнялась 10-12 градусов тепла, в северной половине области на один градус выше выше нормы, в южной — в пределах или на один градус ниже нормы. Среднесуточная температура перешла через десять градусов тепла в сторону понижения с 17 по 23 сентября, это в пределах нормы. Активная вегетация растений завершена.

Кроме того, Челябинск в сентябре находился в зоне активного антициклона, поэтому осадков было мало. Всего за месяц в областном центре выпало 37 мм осадков — это 45% от нормы.

Заморозки синоптики обещают и в ближайшие выходные. Так, ночью 5 октября в Челябинске и других городах региона ожидается до пяти градусов мороза.

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В Челябинске во второй и третьей декаде сентября зафиксированы заморозки до девяти градусов ниже нуля. В целом сентябрь в регионе был теплым и сухим, сообщили синоптики Челябинского гиброметеоцентра. «Заморозки в воздухе и на поверхности почвы отмечены: 17-19, а также 23—30 сентября, интенсивностью 0-9 градусов ниже нуля. Сентябрь был умеренно теплым и засушливым», — уточнили синоптики. Метеорологи подчеркнули, что за месяц среднесуточная температура воздуха равнялась 10-12 градусов тепла, в северной половине области на один градус выше выше нормы, в южной — в пределах или на один градус ниже нормы. Среднесуточная температура перешла через десять градусов тепла в сторону понижения с 17 по 23 сентября, это в пределах нормы. Активная вегетация растений завершена. Кроме того, Челябинск в сентябре находился в зоне активного антициклона, поэтому осадков было мало. Всего за месяц в областном центре выпало 37 мм осадков — это 45% от нормы. Заморозки синоптики обещают и в ближайшие выходные. Так, ночью 5 октября в Челябинске и других городах региона ожидается до пяти градусов мороза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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