В Челябинске зафиксированы заморозки до -9

Заморозки были во второй и третьей декаде сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске во второй и третьей декаде сентября зафиксированы заморозки до девяти градусов ниже нуля. В целом сентябрь в регионе был теплым и сухим, сообщили синоптики Челябинского гиброметеоцентра.

«Заморозки в воздухе и на поверхности почвы отмечены: 17-19, а также 23—30 сентября, интенсивностью 0-9 градусов ниже нуля. Сентябрь был умеренно теплым и засушливым», — уточнили синоптики.

Метеорологи подчеркнули, что за месяц среднесуточная температура воздуха равнялась 10-12 градусов тепла, в северной половине области на один градус выше выше нормы, в южной — в пределах или на один градус ниже нормы. Среднесуточная температура перешла через десять градусов тепла в сторону понижения с 17 по 23 сентября, это в пределах нормы. Активная вегетация растений завершена.

Кроме того, Челябинск в сентябре находился в зоне активного антициклона, поэтому осадков было мало. Всего за месяц в областном центре выпало 37 мм осадков — это 45% от нормы.

Заморозки синоптики обещают и в ближайшие выходные. Так, ночью 5 октября в Челябинске и других городах региона ожидается до пяти градусов мороза.