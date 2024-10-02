Сотрудники Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте задержали троих подозреваемых в незаконной ловле краснокнижных рыб. Инцидент произошел на реке Обь, где полицейские во время патрулирования заметили моторную лодку с подозрительными людьми на борту.
«В ХМАО-Югре сотрудники Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте задержали троих подозреваемых в незаконном лове краснокнижных рыб. При осмотре сети длиной 440 метров в лодке был обнаружен улов, включающий краснокнижные виды. Общая сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей», — сообщается в telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.
Задержание произошло в рамках профилактических рейдов, направленных на предотвращение незаконного вылова рыбы в акватории Оби. Нарушители попытались скрыться, бросив сеть, но после нескольких предупреждений остановились. Задержанные отрицали, что занимались промысловой деятельностью, однако осмотр их сетей выявил улов ценных пород рыбы. Живую рыбу транспортные полицейские поместили в специальную емкость с речной водой и позже выпустили обратно в реку. Орудие ловли, а также лодка браконьеров были изъяты, а сами подозреваемые доставлены в линейный пункт полиции для дальнейшего разбирательства.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 258.1 и 256 УК РФ («Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов» и «Нарушение правил рыболовства»). Им грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее URA.RU писало, что в Березовском районе ХМАО сотрудники полиции задержали браконьеров, которые ловили рыбу запрещенным способом — неводом. Нарушители ранее уже были судимы и теперь могут попасть в тюрьму на пять лет.
Автор: пресс-служба МВД России
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