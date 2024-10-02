02 октября 2024

В Пермском крае школы закрываются на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники учатся удаленно
Школьники учатся удаленно Фото:

Пермские школы начали вводить карантин из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, в Соликамске две школы закрыты полностью, еще в четырех на «удаленку» отправлены ученики нескольких классов, сообщили в мэрии.

«В шести общеобразовательных учреждениях Соликамского городского округа введен карантин из-за высокой заболеваемости детей ОРВИ и гриппом. На 1 октября школы 9 и 17 закрыты полностью, в четырех образовательных организациях на карантин закрыты отдельные классы», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Школьники теперь обучаются дистанционно на платформе «Сферум».

По последним данным Роспотребнадзора, с 23 сентября по 29 сентября в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 10,1 %. Всего зарегистрировано 19 229 случаев ОРВИ. Эпидемический порог не превышен, подчеркивают специалисты.

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Пермские школы начали вводить карантин из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, в Соликамске две школы закрыты полностью, еще в четырех на «удаленку» отправлены ученики нескольких классов, сообщили в мэрии. «В шести общеобразовательных учреждениях Соликамского городского округа введен карантин из-за высокой заболеваемости детей ОРВИ и гриппом. На 1 октября школы 9 и 17 закрыты полностью, в четырех образовательных организациях на карантин закрыты отдельные классы», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Школьники теперь обучаются дистанционно на платформе «Сферум». По последним данным Роспотребнадзора, с 23 сентября по 29 сентября в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 10,1 %. Всего зарегистрировано 19 229 случаев ОРВИ. Эпидемический порог не превышен, подчеркивают специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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