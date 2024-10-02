В Пермском крае школы закрываются на карантин

Пермские школы начали вводить карантин из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, в Соликамске две школы закрыты полностью, еще в четырех на «удаленку» отправлены ученики нескольких классов, сообщили в мэрии.
«В шести общеобразовательных учреждениях Соликамского городского округа введен карантин из-за высокой заболеваемости детей ОРВИ и гриппом. На 1 октября школы 9 и 17 закрыты полностью, в четырех образовательных организациях на карантин закрыты отдельные классы», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Школьники теперь обучаются дистанционно на платформе «Сферум».
По последним данным Роспотребнадзора, с 23 сентября по 29 сентября в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 10,1 %. Всего зарегистрировано 19 229 случаев ОРВИ. Эпидемический порог не превышен, подчеркивают специалисты.
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