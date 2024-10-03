Приложение «Авито» стало недоступно в Google Play

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сайт Авито. Курган, авито, avito, сайт авито
«Авито» пропало из Google Play по неизвестным причинам Фото:

Приложение популярного сервиса объявлений «Авито» исчезло из Google Play. Об этом сообщила сама компания.

«Друзья, к сожалению, только что приложение „Авито“ стало недоступно в Google Play», — заявила компания в своем telegram-канале. Уточняется, что сейчас проводится проверка возможных причин возникновения проблемы.

Для пользователей устройств на базе iOS приложение «Авито» по-прежнему доступно в App Store. Ранее, в конце июля, сервис уже сталкивался с аналогичной ситуацией, когда его приложение пропало из App Store, однако в тот же день оно было восстановлено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Приложение популярного сервиса объявлений «Авито» исчезло из Google Play. Об этом сообщила сама компания. «Друзья, к сожалению, только что приложение „Авито“ стало недоступно в Google Play», — заявила компания в своем telegram-канале. Уточняется, что сейчас проводится проверка возможных причин возникновения проблемы. Для пользователей устройств на базе iOS приложение «Авито» по-прежнему доступно в App Store. Ранее, в конце июля, сервис уже сталкивался с аналогичной ситуацией, когда его приложение пропало из App Store, однако в тот же день оно было восстановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...