Приложение популярного сервиса объявлений «Авито» исчезло из Google Play. Об этом сообщила сама компания.
«Друзья, к сожалению, только что приложение „Авито“ стало недоступно в Google Play», — заявила компания в своем telegram-канале. Уточняется, что сейчас проводится проверка возможных причин возникновения проблемы.
Для пользователей устройств на базе iOS приложение «Авито» по-прежнему доступно в App Store. Ранее, в конце июля, сервис уже сталкивался с аналогичной ситуацией, когда его приложение пропало из App Store, однако в тот же день оно было восстановлено.
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Приложение популярного сервиса объявлений «Авито» исчезло из Google Play. Об этом сообщила сама компания. «Друзья, к сожалению, только что приложение „Авито“ стало недоступно в Google Play», — заявила компания в своем telegram-канале. Уточняется, что сейчас проводится проверка возможных причин возникновения проблемы. Для пользователей устройств на базе iOS приложение «Авито» по-прежнему доступно в App Store. Ранее, в конце июля, сервис уже сталкивался с аналогичной ситуацией, когда его приложение пропало из App Store, однако в тот же день оно было восстановлено.