02 октября 2024

Пермские власти перестанут спонсировать авиарейсы в Челябинск и Мурманск

© Служба новостей «URA.RU»
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В списках субсидируемых рейсов из аэропорта Перми изменения
В списках субсидируемых рейсов из аэропорта Перми изменения Фото:

Бюджет Пермского края с 2025 года не будет субсидировать авиаперевозчикам рейсы до Мурманска и Челябинска. Вместо этого деньги направят на обеспечение полетов в Уфу и Красноярск. Это следует из пояснительной записки к главному финансовому документу региона.

«Со следующего года будут внесены изменения в список субсидируемых авиарейсов из Перми. Из списка субсидируемых исчезнут рейсы до Мурманска и Челябинска, вместо них планируется компенсировать затраты перевозчиков при полетах в Красноярск и Уфу», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документ.

Продолжат субсидироваться рейсы в Казань, Самару, Нижний Новгород, Тюмень, Сургут, Новосибирск, Барнаул, Минеральные Воды, Волгоград, Калининград, Махачкалу, Владикавказ, Когалым, Ярославль и Минск. На поддержку перевозчиков в 2025 году планируется потратить 330,3 млн рублей.

Как ранее рассказывало URA.RU, субсидируемый рейс до Красноярска — новое направление для Перми. Маршрут запускает с 1 ноября «Аэрофлот». Полеты будут совершаться два раза в неделю на Airbus A319. 

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Бюджет Пермского края с 2025 года не будет субсидировать авиаперевозчикам рейсы до Мурманска и Челябинска. Вместо этого деньги направят на обеспечение полетов в Уфу и Красноярск. Это следует из пояснительной записки к главному финансовому документу региона. «Со следующего года будут внесены изменения в список субсидируемых авиарейсов из Перми. Из списка субсидируемых исчезнут рейсы до Мурманска и Челябинска, вместо них планируется компенсировать затраты перевозчиков при полетах в Красноярск и Уфу», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документ. Продолжат субсидироваться рейсы в Казань, Самару, Нижний Новгород, Тюмень, Сургут, Новосибирск, Барнаул, Минеральные Воды, Волгоград, Калининград, Махачкалу, Владикавказ, Когалым, Ярославль и Минск. На поддержку перевозчиков в 2025 году планируется потратить 330,3 млн рублей. Как ранее рассказывало URA.RU, субсидируемый рейс до Красноярска — новое направление для Перми. Маршрут запускает с 1 ноября «Аэрофлот». Полеты будут совершаться два раза в неделю на Airbus A319. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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