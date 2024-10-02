Учителя школ музыки в Пермском крае получат от минкультуры РФ по полмиллиона рублей

Шестеро преподавателей музыкальных школ в Пермском крае вошли в число лучших в области в области музыкального искусства, Конкурс среди педагогов проводило Минкультуры РФ. Его итоги ведомство опубликовало на своем сайте.
«Подведены итоги конкурсов на присуждение премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства детских школ искусств, училищ и вузов за достижения в педагогической деятельности в 2024 году», — сообщается на сайте Минкультуры РФ.
В списках победителей — Алексей Богданов (музыкальная школа №10 «Динамика»); Людмила Горынцева и Анастасия Кремер (обе — музыкальная школа №1 им. А. И. Хачатуряна); Татьяна Кузьмина (детская школа искусств Пермского муниципального округа); Александр Круч, Пермский музыкальный колледж; Маргарита Лужецкая, Березниковское музыкальное училище. Все педагоги, одержавшие победу в конкурсе, получат премии в размере 500 тыс рублей.
Всего в этом году на всероссийский конкурс выдвинули 554 соискателя от вузов, училищ и ДШИ. Кандидатов оценивали по трем критериям: наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс, результаты обучения учеников, опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях, указано на сайте Министерства культуры России.
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