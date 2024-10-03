Приложение «Радар.НФ» удалено из GooglePlay

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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, приложение, google play
Приложение «Радар.НФ» для экстренного реагирования на замеченные беспилотники пропало из Google Play Фото:

Приложение «Радар.НФ», предназначенное для экстренного реагирования на обнаружение беспилотников или диверсионных групп, было удалено из Google Play. Об этом стало известно от представителей президентского движения Народный фронт.

«Приложение „Радар.НФ“ для экстренного реагирования <…> удалено из GooglePlay», — сообщил представитель изданию ТАСС. Подробности и причины удаления приложения на данный момент не раскрываются.

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Приложение «Радар.НФ», предназначенное для экстренного реагирования на обнаружение беспилотников или диверсионных групп, было удалено из Google Play. Об этом стало известно от представителей президентского движения Народный фронт. «Приложение „Радар.НФ“ для экстренного реагирования <…> удалено из GooglePlay», — сообщил представитель изданию ТАСС. Подробности и причины удаления приложения на данный момент не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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