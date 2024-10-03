Екатеринбурженка накормила мужчину и он умер

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Происшествие в сквере им. Д. Неру. Екатеринбург, следователи, чп, полиция, оперативная группа, чрезвычайное происшествие, следственная группа, оперативники
Трагедия произошла 2 октября в Ленинском районе (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 2 октября мужчина, по предварительным данным, скончался после приема пищи. Его якобы накормила женщина, отблагодарив за помощь. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.

«Инцидент произошел вчера в Ленинском районе. На место происшествия выезжали спецслужбы. По предварительным данным, женщина накормила мужчину, отблагодарив за оказанную помощь, а спустя время он скончался. Погибший, возможно, был бездомным», — сказал собеседник агентства.

По словам второго источника, бригаду врачей вызвали в 20:20, а через 15 минут был повторный звонок. «Девушка на проводе представилась прохожей, сказала, что обнаружила труп. Она просила медиков приехать как можно быстрее», — сказал собеседник.

Во дворе дома, где произошла трагедия, корреспондента URA.RU встретил Рамазан. Мужчина отказался от общения, лишь подтвердив визит следователей. Он дал журналисту номер юриста, который, выслушав версию, опроверг ее. Но и не стал называть другую, посоветовав обратиться в свердловский СКР. В ведомстве от комментариев воздержались.

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В Екатеринбурге 2 октября мужчина, по предварительным данным, скончался после приема пищи. Его якобы накормила женщина, отблагодарив за помощь. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. «Инцидент произошел вчера в Ленинском районе. На место происшествия выезжали спецслужбы. По предварительным данным, женщина накормила мужчину, отблагодарив за оказанную помощь, а спустя время он скончался. Погибший, возможно, был бездомным», — сказал собеседник агентства. По словам второго источника, бригаду врачей вызвали в 20:20, а через 15 минут был повторный звонок. «Девушка на проводе представилась прохожей, сказала, что обнаружила труп. Она просила медиков приехать как можно быстрее», — сказал собеседник. Во дворе дома, где произошла трагедия, корреспондента URA.RU встретил Рамазан. Мужчина отказался от общения, лишь подтвердив визит следователей. Он дал журналисту номер юриста, который, выслушав версию, опроверг ее. Но и не стал называть другую, посоветовав обратиться в свердловский СКР. В ведомстве от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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