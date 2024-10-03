«Добродушные и доброжелательные»: новый уральский полпред Жога похвалил жителей ХМАО в своем первом интервью

Жога похвалил жителей ХМАО в своем первом интервью за доброжелательность
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый уральский полпред Артем Жога дважды побывал в ХМАО еще до назначения
Новый уральский полпред Артем Жога дважды побывал в ХМАО еще до назначения Фото:
новость из сюжета
Смена полпреда Путина на Урале

Новый полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога вспомнил о визите в ХМАО в своем первом интервью телеканалу «Россия 24». Он похвалил жителей Ханты-Мансийска за доброжелательность и добродушие.

«Я уже посещал этот регион, в качестве сопредседателем предвыборного штаба нашего президента Владимира Владимировича [Путина]. Я был в Ханты-Мансийске, мне очень он понравился — этот регион, этот город. Прекрасные жители — добродушные, доброжелательные,», — заявил новый полпред.

Жога отметил, что за короткий период времени посетил Югру дважды. Второй визит был связан с турниром памяти своего сына, героя России Владимира Жоги, погибшего на СВО в 2022 году.

Ранее URA.RU писало о главных заявлениях полпреда в УрФО. Артем Жога рассказал о планах, в том числе и грядущих кадровых решениях на новом посту и поездке по регионам Урала.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога вспомнил о визите в ХМАО в своем первом интервью телеканалу «Россия 24». Он похвалил жителей Ханты-Мансийска за доброжелательность и добродушие. «Я уже посещал этот регион, в качестве сопредседателем предвыборного штаба нашего президента Владимира Владимировича [Путина]. Я был в Ханты-Мансийске, мне очень он понравился — этот регион, этот город. Прекрасные жители — добродушные, доброжелательные,», — заявил новый полпред. Жога отметил, что за короткий период времени посетил Югру дважды. Второй визит был связан с турниром памяти своего сына, героя России Владимира Жоги, погибшего на СВО в 2022 году. Ранее URA.RU писало о главных заявлениях полпреда в УрФО. Артем Жога рассказал о планах, в том числе и грядущих кадровых решениях на новом посту и поездке по регионам Урала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...