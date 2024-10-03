«Добродушные и доброжелательные»: новый уральский полпред Жога похвалил жителей ХМАО в своем первом интервью

Новый полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога вспомнил о визите в ХМАО в своем первом интервью телеканалу «Россия 24». Он похвалил жителей Ханты-Мансийска за доброжелательность и добродушие.
«Я уже посещал этот регион, в качестве сопредседателем предвыборного штаба нашего президента Владимира Владимировича [Путина]. Я был в Ханты-Мансийске, мне очень он понравился — этот регион, этот город. Прекрасные жители — добродушные, доброжелательные,», — заявил новый полпред.
Жога отметил, что за короткий период времени посетил Югру дважды. Второй визит был связан с турниром памяти своего сына, героя России Владимира Жоги, погибшего на СВО в 2022 году.
Ранее URA.RU писало о главных заявлениях полпреда в УрФО. Артем Жога рассказал о планах, в том числе и грядущих кадровых решениях на новом посту и поездке по регионам Урала.
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