Врачи назвали причину долголетия 100-летнего бывшего президента США Картера

Ключевой причиной долголетия 100-летнего экс-президента США Джимми Картера является любовь к работе. Об этом сообщает издание Today, ссылаясь на мнения геронтолога.
«Целеустремленность и любовь к работе — вот что помогло Джимми Картеру дожить до 100 лет. В конце концов, это просто заставляло встать с кровати», — приводит Today слова профессора геронтологии Вальтера Лонго из Университета Южной Калифорнии.
Помимо страсти к труду, эксперты считают причинами долгих лет жизни Картера стремление к познанию нового, удачный брак, физическую активность, психологическую устойчивость и веру. Все эти аспекты в совокупности сыграли свою роль в долгой и насыщенной жизни бывшего президента.
Во вторник, 1 октября, Джимми Картеру исполнилось 100 лет. В июле 2024 года американские СИМ распространили ложные сообщения о смерти экс-президента США.
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