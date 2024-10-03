Врачи назвали причину долголетия 100-летнего бывшего президента США Картера

Today: причина долголетия президента США Картера в любви к работе
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Причина долголетия экс-президента США Картера в активности Фото:

Ключевой причиной долголетия 100-летнего экс-президента США Джимми Картера является любовь к работе. Об этом сообщает издание Today, ссылаясь на мнения геронтолога.

«Целеустремленность и любовь к работе — вот что помогло Джимми Картеру дожить до 100 лет. В конце концов, это просто заставляло встать с кровати», — приводит Today слова профессора геронтологии Вальтера Лонго из Университета Южной Калифорнии.

Помимо страсти к труду, эксперты считают причинами долгих лет жизни Картера стремление к познанию нового, удачный брак, физическую активность, психологическую устойчивость и веру. Все эти аспекты в совокупности сыграли свою роль в долгой и насыщенной жизни бывшего президента.

Во вторник, 1 октября, Джимми Картеру исполнилось 100 лет. В июле 2024 года американские СИМ распространили ложные сообщения о смерти экс-президента США.

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Ключевой причиной долголетия 100-летнего экс-президента США Джимми Картера является любовь к работе. Об этом сообщает издание Today, ссылаясь на мнения геронтолога. «Целеустремленность и любовь к работе — вот что помогло Джимми Картеру дожить до 100 лет. В конце концов, это просто заставляло встать с кровати», — приводит Today слова профессора геронтологии Вальтера Лонго из Университета Южной Калифорнии. Помимо страсти к труду, эксперты считают причинами долгих лет жизни Картера стремление к познанию нового, удачный брак, физическую активность, психологическую устойчивость и веру. Все эти аспекты в совокупности сыграли свою роль в долгой и насыщенной жизни бывшего президента. Во вторник, 1 октября, Джимми Картеру исполнилось 100 лет. В июле 2024 года американские СИМ распространили ложные сообщения о смерти экс-президента США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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