Развлечения Знаменитости Врачи назвали причину долголетия 100-летнего бывшего президента США Картера Today: причина долголетия президента США Картера в любви к работе 03 октября 2024 в 14:32 Размер текста - 17 + Причина долголетия экс-президента США Картера в активности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ключевой причиной долголетия 100-летнего экс-президента США Джимми Картера является любовь к работе. Об этом сообщает издание Today, ссылаясь на мнения геронтолога. «Целеустремленность и любовь к работе — вот что помогло Джимми Картеру дожить до 100 лет. В конце концов, это просто заставляло встать с кровати», — приводит Today слова профессора геронтологии Вальтера Лонго из Университета Южной Калифорнии. Помимо страсти к труду, эксперты считают причинами долгих лет жизни Картера стремление к познанию нового, удачный брак, физическую активность, психологическую устойчивость и веру. Все эти аспекты в совокупности сыграли свою роль в долгой и насыщенной жизни бывшего президента. Во вторник, 1 октября, Джимми Картеру исполнилось 100 лет. В июле 2024 года американские СИМ распространили ложные сообщения о смерти экс-президента США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ключевой причиной долголетия 100-летнего экс-президента США Джимми Картера является любовь к работе. Об этом сообщает издание Today, ссылаясь на мнения геронтолога. «Целеустремленность и любовь к работе — вот что помогло Джимми Картеру дожить до 100 лет. В конце концов, это просто заставляло встать с кровати», — приводит Today слова профессора геронтологии Вальтера Лонго из Университета Южной Калифорнии. Помимо страсти к труду, эксперты считают причинами долгих лет жизни Картера стремление к познанию нового, удачный брак, физическую активность, психологическую устойчивость и веру. Все эти аспекты в совокупности сыграли свою роль в долгой и насыщенной жизни бывшего президента. Во вторник, 1 октября, Джимми Картеру исполнилось 100 лет. В июле 2024 года американские СИМ распространили ложные сообщения о смерти экс-президента США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям