Отец 14 детей погиб на СВО

Доброволец из Татарстана Авраам Мелех погиб при выполнении боевых задач, сообщили елабужские СМИ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Доброволец из Елабуги (Татарстан) Авраам Малех погиб на фронте СВО. У него остались супруга и 14 детей, сообщили на местном телеканале.
«Авраам Мелех <...> в июле этого года подписал контракт для участия в СВО. Погиб 24 сентября при выполнении боевых задач», — рассказали в выпуске новостей на телеканале «Елабуга 24», он доступен в их группе ВКонтакте. Там отметили, что у Мелеха остались супруга и 14 детей.
Корреспондент URA.RU направил запрос властям города Елабуги. Ответ ожидается.
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