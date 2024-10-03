Отец 14 детей погиб на СВО

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Доброволец из Татарстана Авраам Мелех погиб при выполнении боевых задач, сообщили елабужские СМИ
Доброволец из Татарстана Авраам Мелех погиб при выполнении боевых задач, сообщили елабужские СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Доброволец из Елабуги (Татарстан) Авраам Малех погиб на фронте СВО. У него остались супруга и 14 детей, сообщили на местном телеканале.

«Авраам Мелех <...> в июле этого года подписал контракт для участия в СВО. Погиб 24 сентября при выполнении боевых задач», — рассказали в выпуске новостей на телеканале «Елабуга 24», он доступен в их группе ВКонтакте. Там отметили, что у Мелеха остались супруга и 14 детей. 

Корреспондент URA.RU направил запрос властям города Елабуги. Ответ ожидается.

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Доброволец из Елабуги (Татарстан) Авраам Малех погиб на фронте СВО. У него остались супруга и 14 детей, сообщили на местном телеканале. «Авраам Мелех <...> в июле этого года подписал контракт для участия в СВО. Погиб 24 сентября при выполнении боевых задач», — рассказали в выпуске новостей на телеканале «Елабуга 24», он доступен в их группе ВКонтакте. Там отметили, что у Мелеха остались супруга и 14 детей.  Корреспондент URA.RU направил запрос властям города Елабуги. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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