Пермские власти готовы платить за привлечение на СВО добровольцев

Министерство территориальной безопасности Пермского края предлагает выплачивать по 30 тысяч рублей тем, кто приведет в армию знакомого. Проект постановления ведомства пока не утвержден.
«Власти могут ввести единовременные выплаты лицам, оказавшим содействие в привлечении граждан РФ или иностранных граждан к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ. Размер выплаты предлагается установить на уровне 30 000 рублей за каждого гражданина, заключившего контракт», — пишет ИА «Текст».
В пресс-службе регионального правительства URA.RU пояснили, что предложение пока носит вид проекта и не утверждено. При этом отмечают, что «подобная практика есть во многих регионах, она направлена на содействие комплектования вооруженных сил».
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