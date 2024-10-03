Пермские власти готовы платить за привлечение на СВО добровольцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги можно будет получить за каждого контрактника
Деньги можно будет получить за каждого контрактника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство территориальной безопасности Пермского края предлагает выплачивать по 30 тысяч рублей тем, кто приведет в армию знакомого. Проект постановления ведомства пока не утвержден.

«Власти могут ввести единовременные выплаты лицам, оказавшим содействие в привлечении граждан РФ или иностранных граждан к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ. Размер выплаты предлагается установить на уровне 30 000 рублей за каждого гражданина, заключившего контракт», — пишет ИА «Текст».

В пресс-службе регионального правительства URA.RU пояснили, что предложение пока носит вид проекта и не утверждено. При этом отмечают, что «подобная практика есть во многих регионах, она направлена на содействие комплектования вооруженных сил».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство территориальной безопасности Пермского края предлагает выплачивать по 30 тысяч рублей тем, кто приведет в армию знакомого. Проект постановления ведомства пока не утвержден. «Власти могут ввести единовременные выплаты лицам, оказавшим содействие в привлечении граждан РФ или иностранных граждан к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ. Размер выплаты предлагается установить на уровне 30 000 рублей за каждого гражданина, заключившего контракт», — пишет ИА «Текст». В пресс-службе регионального правительства URA.RU пояснили, что предложение пока носит вид проекта и не утверждено. При этом отмечают, что «подобная практика есть во многих регионах, она направлена на содействие комплектования вооруженных сил».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...