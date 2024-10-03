Пермским работодателям остро не хватает водителей автобусов

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Водителям автобусов в Пермском крае готовы платить в среднем 50 тысяч рублей
Водителям автобусов в Пермском крае готовы платить в среднем 50 тысяч рублей Фото:

В Пермском крае наблюдается острый дефицит водителей общественного транспорта. На 149 вакансий для таких специалистов приходится лишь несколько десятков резюме, сообщили URA.RU аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru.

«В Пермском крае открыто или обновлено 2,5 тысячи резюме водителей. Лишь у нескольких десятков из них есть права, дающие возможность управлять общественным транспортом. При этом работодатели открыли 149 вакансий для водителей общественного транспорта», — сообщили URA.RU в hh.ru.

Аналитики также отметили значительную разницу в зарплатных предложениях для водителей в Пермском крае. В сентябре средняя зарплата водителей составила 140,5 тысячи рублей. При этом водителям общественного транспорта предлагали лишь 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми не хватает порядка 450 водителей автобусов. Дефицит работников отмечается у всех перевозчиков, сообщил начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин на заседании комитета по экономическому развитию Пермской гордумы.

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В Пермском крае наблюдается острый дефицит водителей общественного транспорта. На 149 вакансий для таких специалистов приходится лишь несколько десятков резюме, сообщили URA.RU аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru. «В Пермском крае открыто или обновлено 2,5 тысячи резюме водителей. Лишь у нескольких десятков из них есть права, дающие возможность управлять общественным транспортом. При этом работодатели открыли 149 вакансий для водителей общественного транспорта», — сообщили URA.RU в hh.ru. Аналитики также отметили значительную разницу в зарплатных предложениях для водителей в Пермском крае. В сентябре средняя зарплата водителей составила 140,5 тысячи рублей. При этом водителям общественного транспорта предлагали лишь 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми не хватает порядка 450 водителей автобусов. Дефицит работников отмечается у всех перевозчиков, сообщил начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин на заседании комитета по экономическому развитию Пермской гордумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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