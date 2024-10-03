В Тюмени перестроят район Затюменский

В Тюмени в районе Затюменском построят четырехэтажные дома, небольшой детский сад на 20 мест и магазины. Такая информация указана в постановлении администрации города.
«Территория в районе улицы Фирменная. Малоэтажная жилая застройка — этажность — четыре этажа, общая площадь — 18 тысяч квадратных метров, количество квартир — 276. Дошкольная образовательная организация встроенного типа на 20 мест, объект торговли встроенного типа общей площадью 1 200 квадратных метров», — указано в постановлении.
Закончить строительство планируют до конца 2030 года. Также в районе разместят парковку на 283 места.
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В Тюмени в районе Затюменском построят четырехэтажные дома, небольшой детский сад на 20 мест и магазины. Такая информация указана в постановлении администрации города. «Территория в районе улицы Фирменная. Малоэтажная жилая застройка — этажность — четыре этажа, общая площадь — 18 тысяч квадратных метров, количество квартир — 276. Дошкольная образовательная организация встроенного типа на 20 мест, объект торговли встроенного типа общей площадью 1 200 квадратных метров», — указано в постановлении. Закончить строительство планируют до конца 2030 года. Также в районе разместят парковку на 283 места.