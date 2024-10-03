03 октября 2024

В Тюмени перестроят район Затюменский

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Строительство микрорайона «Солнечный». Екатеринбург , строитель, строительство, стройка
Закончить строительство планируют до конца 2030 года Фото:

В Тюмени в районе Затюменском построят четырехэтажные дома, небольшой детский сад на 20 мест и магазины. Такая информация указана в постановлении администрации города.

«Территория в районе улицы Фирменная. Малоэтажная жилая застройка — этажность — четыре этажа, общая площадь — 18 тысяч квадратных метров, количество квартир — 276. Дошкольная образовательная организация встроенного типа на 20 мест, объект торговли встроенного типа общей площадью 1 200 квадратных метров», — указано в постановлении.

Закончить строительство планируют до конца 2030 года. Также в районе разместят парковку на 283 места.

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В Тюмени в районе Затюменском построят четырехэтажные дома, небольшой детский сад на 20 мест и магазины. Такая информация указана в постановлении администрации города. «Территория в районе улицы Фирменная. Малоэтажная жилая застройка — этажность — четыре этажа, общая площадь — 18 тысяч квадратных метров, количество квартир — 276. Дошкольная образовательная организация встроенного типа на 20 мест, объект торговли встроенного типа общей площадью 1 200 квадратных метров», — указано в постановлении. Закончить строительство планируют до конца 2030 года. Также в районе разместят парковку на 283 места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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