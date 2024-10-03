Какие заявления Мизулина сделала в Челябинске

Глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина провела встречу в Челябинске

03 октября 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина ответила на вопросы челябинской молодежи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на встрече с молодежью в Челябинске 3 октября провела сессию ответов на вопросы в формате «открытого микрофона». URA.RU собрало главные заявления общественницы. О запрете идеологии чайлдфри: «Процесс идет. Надеюсь, что формулировки закона не оставят возможности для произвола. Все будет традиционно». О стипендиях: «Мне кажется, их нужно повышать. Этот вопрос задают почти в каждом регионе». О книгах: «Любимой книгой является „Три товарища“ Эриха Марии Ремарка. А любимый писатель — Лев Толстой». О ЕГЭ и ОГЭ: «Я против ЕГЭ и ОГЭ. Это плохо действует на психику. Жалко детей». Об отношении к тому, что девушек призывают рожать в раннем возрасте: «В этом важны меры поддержки, а не слова. Надо помогать молодым с жильем, с доступной ипотекой. Помогать найти достойную работу. Материальный вопрос — ключевой». О блокировке иностранных сайтов Роскомнадзором: «Ситуация, которая произошла, была ожидаема. Google в лице YouTube сделал все для того, чтобы эта ситуация случилась. Они сами провоцировали россиян, наше государство и подвели к этой черте». Также Мизулина сообщила, что слушает рэп, при этом некоторые рэперы поют «набор матерных слов». Среди наиболее востребованных профессий она назвала педагогов. Также Мизулина на вопрос, почему она не спела с Shamanом — потому что каждый должен заниматься своим делом. Кроме этого, общественница выступила против введения уголовной ответственности для родителей детей, занимающихся квадроббингом. Выступление Мизулиной началось под песню Shamanа «Я — русский». Завершилась встреча общим исполнением Гимна России. После этого состоялась совместная фотосессия молодежи с главой «Лиги безопасного интернета». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на встрече с молодежью в Челябинске 3 октября провела сессию ответов на вопросы в формате «открытого микрофона». URA.RU собрало главные заявления общественницы. О запрете идеологии чайлдфри: «Процесс идет. Надеюсь, что формулировки закона не оставят возможности для произвола. Все будет традиционно». О стипендиях: «Мне кажется, их нужно повышать. Этот вопрос задают почти в каждом регионе». О книгах: «Любимой книгой является „Три товарища“ Эриха Марии Ремарка. А любимый писатель — Лев Толстой». О ЕГЭ и ОГЭ: «Я против ЕГЭ и ОГЭ. Это плохо действует на психику. Жалко детей». Об отношении к тому, что девушек призывают рожать в раннем возрасте: «В этом важны меры поддержки, а не слова. Надо помогать молодым с жильем, с доступной ипотекой. Помогать найти достойную работу. Материальный вопрос — ключевой». О блокировке иностранных сайтов Роскомнадзором: «Ситуация, которая произошла, была ожидаема. Google в лице YouTube сделал все для того, чтобы эта ситуация случилась. Они сами провоцировали россиян, наше государство и подвели к этой черте». Также Мизулина сообщила, что слушает рэп, при этом некоторые рэперы поют «набор матерных слов». Среди наиболее востребованных профессий она назвала педагогов. Также Мизулина на вопрос, почему она не спела с Shamanом — потому что каждый должен заниматься своим делом. Кроме этого, общественница выступила против введения уголовной ответственности для родителей детей, занимающихся квадроббингом. Выступление Мизулиной началось под песню Shamanа «Я — русский». Завершилась встреча общим исполнением Гимна России. После этого состоялась совместная фотосессия молодежи с главой «Лиги безопасного интернета».