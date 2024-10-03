В Сургуте загорелся многоквартирный жилой дом

В Сургуте (ХМАО) по улице Майской загорелся многоквартирный дом. По информации от пресс-службы МЧС по ХМАО, причиной стало возгорание обшивки дома.
«Поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Майской в Сургуте. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение наружного утеплителя стен с первого по пятый этажи. Самостоятельно эвакуировались 26 человек, в том числе семь детей», — сообщили агентству URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО.
Инцидент обошелся без пострадавших. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. На месте работали 17 сотрудников пожарной службы и пять единиц техники. В настоящее время огонь потушен. Дознаватели выясняют причину пожара.
Автор видео: пресс-служба МЧС России по ХМАО
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