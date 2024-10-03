В Сургуте загорелся многоквартирный жилой дом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сургуте загорелся многоквартирный жилой дом
В Сургуте загорелся многоквартирный жилой дом Фото:

В Сургуте (ХМАО) по улице Майской загорелся многоквартирный дом. По информации от пресс-службы МЧС по ХМАО, причиной стало возгорание обшивки дома.

«Поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Майской в Сургуте. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение наружного утеплителя стен с первого по пятый этажи. Самостоятельно эвакуировались 26 человек, в том числе семь детей», — сообщили агентству URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Инцидент обошелся без пострадавших. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. На месте работали 17 сотрудников пожарной службы и пять единиц техники. В настоящее время огонь потушен. Дознаватели выясняют причину пожара.

Автор видео: пресс-служба МЧС России по ХМАО

Пожар у доме по улице Майской в Сургуте
Пожар у доме по улице Майской в Сургуте
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) по улице Майской загорелся многоквартирный дом. По информации от пресс-службы МЧС по ХМАО, причиной стало возгорание обшивки дома. «Поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Майской в Сургуте. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение наружного утеплителя стен с первого по пятый этажи. Самостоятельно эвакуировались 26 человек, в том числе семь детей», — сообщили агентству URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО. Инцидент обошелся без пострадавших. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. На месте работали 17 сотрудников пожарной службы и пять единиц техники. В настоящее время огонь потушен. Дознаватели выясняют причину пожара. Автор видео: пресс-служба МЧС России по ХМАО
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...