Один из самых влиятельных чиновников ХМАО лишится поста, но останется в правительстве. Инсайд

Вице-губернатор ХМАО Уткин потеряет пост главы аппарата, сохранив статус зама
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава аппарата губернатора ХМАО Анатолий Уткин считается одним из самых влиятельных чиновников региона
Глава аппарата губернатора ХМАО Анатолий Уткин считается одним из самых влиятельных чиновников региона Фото:

Глава аппарата губернатора ХМАО Анатолий Уткин лишится поста, но останется работать в окружном правительстве. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил URA.RU, что чиновник в статусе заместителя губернатора будет курировать департамент административного обеспечения и департамент по управлению государственным имуществом.

«Уткин потеряет статус главы аппарата губернатора, но останется работать в окружном правительстве. Он сохранит за собой статус вице-губернатора и будет курировать департаменты адмобеспечения и госимущества», — рассказал инсайдер.

Руководить аппаратом губернатора будет бывшая подчиненная Руслана Кухарука по тюменской мэрии — Ирина Чудова. Она находится в Ханты-Мансийске уже около месяца и пока вникает во все дела без официального назначения. Чудова была замечена и на инаугурации, и на совещаниях в правительстве.

Уткин в беседе с журналистом агентства отказался от комментариев. «Новый состав правительства будет опубликован в ближайшее время, и вы сами все узнаете», — заявил вице-губернатор.

Ранее URA.RU писало, что Чудова может возглавить аппарат губернатора. Слухи о ее назначении начали муссироваться в ХМАО после инаугурации губернатора.

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Глава аппарата губернатора ХМАО Анатолий Уткин лишится поста, но останется работать в окружном правительстве. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил URA.RU, что чиновник в статусе заместителя губернатора будет курировать департамент административного обеспечения и департамент по управлению государственным имуществом. «Уткин потеряет статус главы аппарата губернатора, но останется работать в окружном правительстве. Он сохранит за собой статус вице-губернатора и будет курировать департаменты адмобеспечения и госимущества», — рассказал инсайдер. Руководить аппаратом губернатора будет бывшая подчиненная Руслана Кухарука по тюменской мэрии — Ирина Чудова. Она находится в Ханты-Мансийске уже около месяца и пока вникает во все дела без официального назначения. Чудова была замечена и на инаугурации, и на совещаниях в правительстве. Уткин в беседе с журналистом агентства отказался от комментариев. «Новый состав правительства будет опубликован в ближайшее время, и вы сами все узнаете», — заявил вице-губернатор. Ранее URA.RU писало, что Чудова может возглавить аппарат губернатора. Слухи о ее назначении начали муссироваться в ХМАО после инаугурации губернатора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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