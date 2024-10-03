Пермский театр оперы и балета поборется за победу в «Рейтинге Рунета»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обновленный сайт Пермской оперы претендует на победу в конкурсе
Обновленный сайт Пермской оперы претендует на победу в конкурсе Фото:

Пермский театр оперы и балета после обновления сайта выдвинул ресурс на конкурс «Рейтинг рунета». Интернет-страница Пермской оперы представлена в номинации «Культура, искусство, общество». На первом этапе отбора проголосовать за сайт может каждый.

«Продолжается народное голосование в „Рейтинге Рунета“. Новый сайт Пермской оперы участвует в этом конкурсе, и мы будем рады вашей поддержке», — пишут представители театра в соцсетях.

Голосование продлится до 4 октября. На момент написания заметки сайт пермского театра находится на шестом месте. Всего номинирован 31 ресурс.

Всероссийский конкурс сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета» проводится с 2010 года. После народного голосования к оценке работ приступит экспертная комиссия и члены жюри. Торжественная церемония оглашения результатов конкурса пройдет в начале декабря.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский театр оперы и балета после обновления сайта выдвинул ресурс на конкурс «Рейтинг рунета». Интернет-страница Пермской оперы представлена в номинации «Культура, искусство, общество». На первом этапе отбора проголосовать за сайт может каждый. «Продолжается народное голосование в „Рейтинге Рунета“. Новый сайт Пермской оперы участвует в этом конкурсе, и мы будем рады вашей поддержке», — пишут представители театра в соцсетях. Голосование продлится до 4 октября. На момент написания заметки сайт пермского театра находится на шестом месте. Всего номинирован 31 ресурс. Всероссийский конкурс сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета» проводится с 2010 года. После народного голосования к оценке работ приступит экспертная комиссия и члены жюри. Торжественная церемония оглашения результатов конкурса пройдет в начале декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...