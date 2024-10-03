Пермский театр оперы и балета поборется за победу в «Рейтинге Рунета»

Пермский театр оперы и балета после обновления сайта выдвинул ресурс на конкурс «Рейтинг рунета». Интернет-страница Пермской оперы представлена в номинации «Культура, искусство, общество». На первом этапе отбора проголосовать за сайт может каждый.
«Продолжается народное голосование в „Рейтинге Рунета“. Новый сайт Пермской оперы участвует в этом конкурсе, и мы будем рады вашей поддержке», — пишут представители театра в соцсетях.
Голосование продлится до 4 октября. На момент написания заметки сайт пермского театра находится на шестом месте. Всего номинирован 31 ресурс.
Всероссийский конкурс сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета» проводится с 2010 года. После народного голосования к оценке работ приступит экспертная комиссия и члены жюри. Торжественная церемония оглашения результатов конкурса пройдет в начале декабря.
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