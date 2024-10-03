Бизнесмен Гайсин попал в больницу в разгар войны за активы

03 октября 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Малику Гайсину предъявили обвинение по трем статьям УК РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский бизнесмен, экс-депутат Госдумы Малик Гайсин, предположительно, перенес удар, который причинил серьезный вред его здоровью. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к окружению Гайсина. По его словам, все произошло в начале сентября. «Гайсин был в очень тяжелом состоянии, его лечили в одной из больниц Орджоникидзевского района», — поделился источник. Другой собеседник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Гайсин сейчас проходит курс реабилитации в одном из медцентров Екатеринбурга. По предположению первого источника, это коренным образом меняет расклады в громком бизнес-конфликте. Гайсин был задержан в 2023 году по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ему предъявили обвинение по трем статьям, посадили под домашний арест, а предприятия (заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М») национализировали решением Ленинского райсуда Екатеринбурга. Активы, переданные государству, оценивались в три миллиарда рублей. Сам бизнесмен называл происходящее «рейдерским захватом» и обратился в Верховный суд. Тот вернул на рассмотрение дело о национализации завода «Исеть» (сейчас им распоряжается уже «Ростех»). Однако 10 сентября тот же Ленинский райсуд национализировал «Исеть» повторно. «Вряд ли у Гайсина сейчас будут силы на конструктивное продолжение борьбы», — констатировал собеседник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский бизнесмен, экс-депутат Госдумы Малик Гайсин, предположительно, перенес удар, который причинил серьезный вред его здоровью. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к окружению Гайсина. По его словам, все произошло в начале сентября. «Гайсин был в очень тяжелом состоянии, его лечили в одной из больниц Орджоникидзевского района», — поделился источник. Другой собеседник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Гайсин сейчас проходит курс реабилитации в одном из медцентров Екатеринбурга. По предположению первого источника, это коренным образом меняет расклады в громком бизнес-конфликте. Гайсин был задержан в 2023 году по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ему предъявили обвинение по трем статьям, посадили под домашний арест, а предприятия (заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М») национализировали решением Ленинского райсуда Екатеринбурга. Активы, переданные государству, оценивались в три миллиарда рублей. Сам бизнесмен называл происходящее «рейдерским захватом» и обратился в Верховный суд. Тот вернул на рассмотрение дело о национализации завода «Исеть» (сейчас им распоряжается уже «Ростех»). Однако 10 сентября тот же Ленинский райсуд национализировал «Исеть» повторно. «Вряд ли у Гайсина сейчас будут силы на конструктивное продолжение борьбы», — констатировал собеседник.