Бизнесмен Гайсин попал в больницу в разгар войны за активы

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Судебное заседание по уголовному делу Малика Гайсина. Екатеринбург, гайсин малик
Малику Гайсину предъявили обвинение по трем статьям УК РФ Фото:

Свердловский бизнесмен, экс-депутат Госдумы Малик Гайсин, предположительно, перенес удар, который причинил серьезный вред его здоровью. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к окружению Гайсина.

По его словам, все произошло в начале сентября. «Гайсин был в очень тяжелом состоянии, его лечили в одной из больниц Орджоникидзевского района», — поделился источник. Другой собеседник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Гайсин сейчас проходит курс реабилитации в одном из медцентров Екатеринбурга.

По предположению первого источника, это коренным образом меняет расклады в громком бизнес-конфликте. Гайсин был задержан в 2023 году по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ему предъявили обвинение по трем статьям, посадили под домашний арест, а предприятия (заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М») национализировали решением Ленинского райсуда Екатеринбурга. Активы, переданные государству, оценивались в три миллиарда рублей.

Сам бизнесмен называл происходящее «рейдерским захватом» и обратился в Верховный суд. Тот вернул на рассмотрение дело о национализации завода «Исеть» (сейчас им распоряжается уже «Ростех»). Однако 10 сентября тот же Ленинский райсуд национализировал «Исеть» повторно. «Вряд ли у Гайсина сейчас будут силы на конструктивное продолжение борьбы», — констатировал собеседник.

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Свердловский бизнесмен, экс-депутат Госдумы Малик Гайсин, предположительно, перенес удар, который причинил серьезный вред его здоровью. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к окружению Гайсина. По его словам, все произошло в начале сентября. «Гайсин был в очень тяжелом состоянии, его лечили в одной из больниц Орджоникидзевского района», — поделился источник. Другой собеседник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Гайсин сейчас проходит курс реабилитации в одном из медцентров Екатеринбурга. По предположению первого источника, это коренным образом меняет расклады в громком бизнес-конфликте. Гайсин был задержан в 2023 году по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ему предъявили обвинение по трем статьям, посадили под домашний арест, а предприятия (заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М») национализировали решением Ленинского райсуда Екатеринбурга. Активы, переданные государству, оценивались в три миллиарда рублей. Сам бизнесмен называл происходящее «рейдерским захватом» и обратился в Верховный суд. Тот вернул на рассмотрение дело о национализации завода «Исеть» (сейчас им распоряжается уже «Ростех»). Однако 10 сентября тот же Ленинский райсуд национализировал «Исеть» повторно. «Вряд ли у Гайсина сейчас будут силы на конструктивное продолжение борьбы», — констатировал собеседник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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