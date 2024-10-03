На Солнце произошла сильнейшая за 7 лет вспышка

На Солнце произошла самая мощная с 2017 года солнечная вспышка. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
«Крупная вспышка <...> была зарегистрирована на Солнце сегодня около 15 часов по московскому времени. Событие имеет балл X9.1», — отметил Богачев. Его слова передает РИА «Новости».
По словам Богачева, на Солнце давно не наблюдались события такого уровня. Он уточнил, что, последний раз чуть более крупная вспышка (взрыв уровня X9.3) произошла в сентябре 2017 года.
Богачев напомнил, что это уже вторая вспышка на Солнце за последние пару дней. Ученый предупредил, что магнитные бури могут продлиться несколько суток. «Если будет подтвержден второй выброс плазмы в сторону планеты, теперь уже от этого взрыва, то общая продолжительность магнитных бурь может составить до нескольких суток», — сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
В ночь на 2 октября была зафиксирована крупная вспышка на Солнце. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, магнитная буря накроет Землю 3 октября вечером и достигнет пика в пятницу утром, когда ее класс будет повышен до G3.
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