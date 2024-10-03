Главы этнических диаспор в Иркутске незаконно завозили мигрантов в Россию

В Иркутске задержали глав этнических диаспор из-за ввоза мигрантов в Россию
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О задержании глав этнических диаспор рассказали в СКР
О задержании глав этнических диаспор рассказали в СКР Фото:

В Иркутске задержаны руководители этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции, сообщает главное управление МВД по Иркутской области. Преступные действия касались выпуска фальшивых сертификатов знаний русского языка, истории и основ законодательства России, которые предназначались для предоставления в миграционные органы.

«В Иркутске оперативники задержали руководителей этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции», — сказано в посте, опубликованном в telegram-канале иркутского СКР. В качестве меры пресечения одного из фигурантов дела заключили под стражу, второму — запретили «определенные действия».

По информации полиции, начиная с января, председатель узбекского национального центра и заместитель председателя таджикской диаспоры в сговоре с центром дополнительного образования выдавали сертификаты за денежное вознаграждение. Обвиняемые заработали на этой схеме более 1,5 миллионов рублей.

В ходе обысков изъяты компьютеры, флеш-карты, денежные средства в размере 1,7 миллиона рублей, банковские карты, охолощенные патроны и документы. На данный момент возбуждены уголовные дела по статьям «коммерческий подкуп» и «организация незаконной миграции».

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В Иркутске задержаны руководители этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции, сообщает главное управление МВД по Иркутской области. Преступные действия касались выпуска фальшивых сертификатов знаний русского языка, истории и основ законодательства России, которые предназначались для предоставления в миграционные органы. «В Иркутске оперативники задержали руководителей этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции», — сказано в посте, опубликованном в telegram-канале иркутского СКР. В качестве меры пресечения одного из фигурантов дела заключили под стражу, второму — запретили «определенные действия». По информации полиции, начиная с января, председатель узбекского национального центра и заместитель председателя таджикской диаспоры в сговоре с центром дополнительного образования выдавали сертификаты за денежное вознаграждение. Обвиняемые заработали на этой схеме более 1,5 миллионов рублей. В ходе обысков изъяты компьютеры, флеш-карты, денежные средства в размере 1,7 миллиона рублей, банковские карты, охолощенные патроны и документы. На данный момент возбуждены уголовные дела по статьям «коммерческий подкуп» и «организация незаконной миграции».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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