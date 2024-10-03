03 октября 2024

Mash: директор театра «Ленком» Марк Варшавер был госпитализирован

© Служба новостей «URA.RU»
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Варшавер находится под наблюдением врачей, пишет Mash
Варшавер находится под наблюдением врачей, пишет Mash Фото:

Марк Варшавер, 77-летний директор театра «Ленком», был госпитализирован. Об этом сообщает Mash. Заслуженный деятель искусств России обратился за медицинской помощью в поликлинику, в настоящее время он находится под наблюдением врачей.

«Марк Борисович сам обратился в поликлинику сегодня днём... В больницу худрук приехал сам в средне-тяжёлом состоянии. Сейчас он под присмотром врачей», — пишет Mash в своем telegram-канале. Официально родственники и сам Варшавер не подтверждали информацию о госпитализации.

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Марк Варшавер, 77-летний директор театра «Ленком», был госпитализирован. Об этом сообщает Mash. Заслуженный деятель искусств России обратился за медицинской помощью в поликлинику, в настоящее время он находится под наблюдением врачей. «Марк Борисович сам обратился в поликлинику сегодня днём... В больницу худрук приехал сам в средне-тяжёлом состоянии. Сейчас он под присмотром врачей», — пишет Mash в своем telegram-канале. Официально родственники и сам Варшавер не подтверждали информацию о госпитализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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