Mash: директор театра «Ленком» Марк Варшавер был госпитализирован

Варшавер находится под наблюдением врачей, пишет Mash
Марк Варшавер, 77-летний директор театра «Ленком», был госпитализирован. Об этом сообщает Mash. Заслуженный деятель искусств России обратился за медицинской помощью в поликлинику, в настоящее время он находится под наблюдением врачей.
«Марк Борисович сам обратился в поликлинику сегодня днём... В больницу худрук приехал сам в средне-тяжёлом состоянии. Сейчас он под присмотром врачей», — пишет Mash в своем telegram-канале. Официально родственники и сам Варшавер не подтверждали информацию о госпитализации.
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