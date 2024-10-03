03 октября 2024

При обыске по делу о бронежилетах для армии России изъяли наличные

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Некачественные жилеты поставляли бойцам России
Некачественные жилеты поставляли бойцам России Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

В ходе обыска в офисе компании ООО ГК «Пикет», ведущегося в связи с расследованием поставки некачественных бронежилетов для российской армии, были обнаружены и изъяты наличные средства. Сумма изъятых денег не уточняется, передает РИА Новости.

«В ходе обыска в офисе ООО ГК „Пикет“... обнаружены и изъяты денежные средства наличными… Басманным районным судом разрешено наложение ареста», — заявлено в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Следствие утверждает, что сотрудники ГК «Пикет» присваивали деньги, выделенные Минобороны РФ на госконтракт по закупке защитной амуниции, поставляя бронежилеты, которые не соответствовали установленным требованиям. В результате было поставлено не менее 20 тысяч непригодных бронежилетов.

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В ходе обыска в офисе компании ООО ГК «Пикет», ведущегося в связи с расследованием поставки некачественных бронежилетов для российской армии, были обнаружены и изъяты наличные средства. Сумма изъятых денег не уточняется, передает РИА Новости. «В ходе обыска в офисе ООО ГК „Пикет“... обнаружены и изъяты денежные средства наличными… Басманным районным судом разрешено наложение ареста», — заявлено в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Следствие утверждает, что сотрудники ГК «Пикет» присваивали деньги, выделенные Минобороны РФ на госконтракт по закупке защитной амуниции, поставляя бронежилеты, которые не соответствовали установленным требованиям. В результате было поставлено не менее 20 тысяч непригодных бронежилетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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