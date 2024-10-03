При обыске по делу о бронежилетах для армии России изъяли наличные

В ходе обыска в офисе компании ООО ГК «Пикет», ведущегося в связи с расследованием поставки некачественных бронежилетов для российской армии, были обнаружены и изъяты наличные средства. Сумма изъятых денег не уточняется, передает РИА Новости.
«В ходе обыска в офисе ООО ГК „Пикет“... обнаружены и изъяты денежные средства наличными… Басманным районным судом разрешено наложение ареста», — заявлено в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Следствие утверждает, что сотрудники ГК «Пикет» присваивали деньги, выделенные Минобороны РФ на госконтракт по закупке защитной амуниции, поставляя бронежилеты, которые не соответствовали установленным требованиям. В результате было поставлено не менее 20 тысяч непригодных бронежилетов.
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