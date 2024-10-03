03 октября 2024

Пермские волонтеры ищут квартиру для кризисного размещения женщин

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , недвижимость, новое жилье, ипотека, рынок недвижимости, архитектура, многоквартирные дома, аренда квартир
Волонтеры ищут квартиру, чтобы женщины были в безопасности (архивное фото) Фото:

В Перми дневной центр «Территория передышки» планирует запустить работу кризисных квартир для женщин, которые оказались бездомными. Об этом волонтеры сообщают в своих соцсетях.

«В рамках проекта „Женщины в беде“ мы планируем запустить работу кризисных квартир для женщин, которые оказались бездомными по тем или иным причинам. Так мы сможем создать безопасное пространство, что невозможно, например, в хостелах», — сообщили в telegram-канале центра.

В условиях указывается, что нужна трехкомнатная квартира с изолированными комнатами и мебелью, рабочей сантехникой и долгосрочной арендой. Центр уточняет, что им будет предусмотрена страховка жилья.

«Территория передышки» помогает восстановить документы, оформить инвалидность и пенсию, найти временное и съемное жилье, работу. Также волонтеры оказывают помощь с лекарствами, возвращением в родной город, защитой прав и обращениями в суд. Также в дневном центре работает психолог, к которому можно обратиться с различными вопросами.

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В Перми дневной центр «Территория передышки» планирует запустить работу кризисных квартир для женщин, которые оказались бездомными. Об этом волонтеры сообщают в своих соцсетях. «В рамках проекта „Женщины в беде“ мы планируем запустить работу кризисных квартир для женщин, которые оказались бездомными по тем или иным причинам. Так мы сможем создать безопасное пространство, что невозможно, например, в хостелах», — сообщили в telegram-канале центра. В условиях указывается, что нужна трехкомнатная квартира с изолированными комнатами и мебелью, рабочей сантехникой и долгосрочной арендой. Центр уточняет, что им будет предусмотрена страховка жилья. «Территория передышки» помогает восстановить документы, оформить инвалидность и пенсию, найти временное и съемное жилье, работу. Также волонтеры оказывают помощь с лекарствами, возвращением в родной город, защитой прав и обращениями в суд. Также в дневном центре работает психолог, к которому можно обратиться с различными вопросами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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