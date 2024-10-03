Пермские волонтеры ищут квартиру для кризисного размещения женщин

В Перми дневной центр «Территория передышки» планирует запустить работу кризисных квартир для женщин, которые оказались бездомными. Об этом волонтеры сообщают в своих соцсетях.
«В рамках проекта „Женщины в беде“ мы планируем запустить работу кризисных квартир для женщин, которые оказались бездомными по тем или иным причинам. Так мы сможем создать безопасное пространство, что невозможно, например, в хостелах», — сообщили в telegram-канале центра.
В условиях указывается, что нужна трехкомнатная квартира с изолированными комнатами и мебелью, рабочей сантехникой и долгосрочной арендой. Центр уточняет, что им будет предусмотрена страховка жилья.
«Территория передышки» помогает восстановить документы, оформить инвалидность и пенсию, найти временное и съемное жилье, работу. Также волонтеры оказывают помощь с лекарствами, возвращением в родной город, защитой прав и обращениями в суд. Также в дневном центре работает психолог, к которому можно обратиться с различными вопросами.
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