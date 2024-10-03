03 октября 2024

В ЯНАО иномарка сбила ребенка на велосипеде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенко в результате ДТП получил травмы
Ребенко в результате ДТП получил травмы Фото:

В селе Горки (ЯНАО) вечером 3 октября водитель автомобиля Hyundai сбил несовершеннолетнего велосипедиста. По информации Госавтоинспекции округа, ребенок получил травмы.

«3 октября 2024 года, около 20 часов 30 минут в районе дома 14 по улице Республики, село Горки, Шурышкарский район, водитель автомобиля Hyundai допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП несовершеннолетний травмирован», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Всего на территории Ямала за прошедшие сутки зарегистрировано 13 ДТП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Горки (ЯНАО) вечером 3 октября водитель автомобиля Hyundai сбил несовершеннолетнего велосипедиста. По информации Госавтоинспекции округа, ребенок получил травмы. «3 октября 2024 года, около 20 часов 30 минут в районе дома 14 по улице Республики, село Горки, Шурышкарский район, водитель автомобиля Hyundai допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП несовершеннолетний травмирован», — сообщается в telegram-канале ведомства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Всего на территории Ямала за прошедшие сутки зарегистрировано 13 ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...