В ЯНАО иномарка сбила ребенка на велосипеде

Ребенко в результате ДТП получил травмы
В селе Горки (ЯНАО) вечером 3 октября водитель автомобиля Hyundai сбил несовершеннолетнего велосипедиста. По информации Госавтоинспекции округа, ребенок получил травмы.
«3 октября 2024 года, около 20 часов 30 минут в районе дома 14 по улице Республики, село Горки, Шурышкарский район, водитель автомобиля Hyundai допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП несовершеннолетний травмирован», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Всего на территории Ямала за прошедшие сутки зарегистрировано 13 ДТП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!