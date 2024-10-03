В Челябинске продают базу отдыха на первой линии озера Увильды почти за 95 млн рублей. Предложение о реализации курорта появилось на сайте объявлений.
«Прoдаетcя действующaя база отдыхa с cобственным пляжем нa первой линии на бepeгу oзера Увильды за 94 млн 999 тыс. рублей. Общая площадь территории составляет 4,8 гектара. От автомобильной трассы общего пользования построена собственная дорога, протяженностью 1,5 километров (оформлен сервитут)», — говорится в объявлении на сервисе «Авито».
Отмечается, что на территории курорта есть корпуса, коттеджи и восемь объектов незавершенного строительства. База имеет береговую линию около 200 метров. Пляж отсыпан белым песком и обустроен площадками для игры в теннис, волейбол, беседками и мангальными зонами.
С территории базы открывается вид на Уральские горы
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В Челябинске продают базу отдыха на первой линии озера Увильды почти за 95 млн рублей. Предложение о реализации курорта появилось на сайте объявлений. «Прoдаетcя действующaя база отдыхa с cобственным пляжем нa первой линии на бepeгу oзера Увильды за 94 млн 999 тыс. рублей. Общая площадь территории составляет 4,8 гектара. От автомобильной трассы общего пользования построена собственная дорога, протяженностью 1,5 километров (оформлен сервитут)», — говорится в объявлении на сервисе «Авито». Отмечается, что на территории курорта есть корпуса, коттеджи и восемь объектов незавершенного строительства. База имеет береговую линию около 200 метров. Пляж отсыпан белым песком и обустроен площадками для игры в теннис, волейбол, беседками и мангальными зонами.