Корпус курганского вуза остался без воды из-за повреждения водопровода

Воду временно отключили из-за повреждения водопровода
В Кургане из-за повреждения водопровода без воды остался корпус Курганского государственного университета. Об этом сообщили в АО «Водный Союз».
«Поврежден водопровод сторонней организацией по улице Пушкина, 161. Без холодного водоснабжения: Пушкина, 161, 163, Комсомольская, 38А (КГУ)», — сообщили в telegram-канале компании.
Сообщалось, что в Кургане из-за аварии на сетях водопровода без водоснабжения оставался детский сад №103. Также воду отключали в частном секторе.
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