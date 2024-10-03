03 октября 2024

Корпус курганского вуза остался без воды из-за повреждения водопровода

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Воду временно отключили из-за повреждения водопровода Фото:

В Кургане из-за повреждения водопровода без воды остался корпус Курганского государственного университета. Об этом сообщили в АО «Водный Союз».

«Поврежден водопровод сторонней организацией по улице Пушкина, 161. Без холодного водоснабжения: Пушкина, 161, 163, Комсомольская, 38А (КГУ)», — сообщили в telegram-канале компании.

Сообщалось, что в Кургане из-за аварии на сетях водопровода без водоснабжения оставался детский сад №103. Также воду отключали в частном секторе.

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В Кургане из-за повреждения водопровода без воды остался корпус Курганского государственного университета. Об этом сообщили в АО «Водный Союз». «Поврежден водопровод сторонней организацией по улице Пушкина, 161. Без холодного водоснабжения: Пушкина, 161, 163, Комсомольская, 38А (КГУ)», — сообщили в telegram-канале компании. Сообщалось, что в Кургане из-за аварии на сетях водопровода без водоснабжения оставался детский сад №103. Также воду отключали в частном секторе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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