Общество ЖКХ и Городская среда Корпус курганского вуза остался без воды из-за повреждения водопровода 04 октября 2024 в 08:15 Размер текста - 17 + Воду временно отключили из-за повреждения водопровода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за повреждения водопровода без воды остался корпус Курганского государственного университета. Об этом сообщили в АО «Водный Союз». «Поврежден водопровод сторонней организацией по улице Пушкина, 161. Без холодного водоснабжения: Пушкина, 161, 163, Комсомольская, 38А (КГУ)», — сообщили в telegram-канале компании. Сообщалось, что в Кургане из-за аварии на сетях водопровода без водоснабжения оставался детский сад №103. Также воду отключали в частном секторе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане из-за повреждения водопровода без воды остался корпус Курганского государственного университета. Об этом сообщили в АО «Водный Союз». «Поврежден водопровод сторонней организацией по улице Пушкина, 161. Без холодного водоснабжения: Пушкина, 161, 163, Комсомольская, 38А (КГУ)», — сообщили в telegram-канале компании. Сообщалось, что в Кургане из-за аварии на сетях водопровода без водоснабжения оставался детский сад №103. Также воду отключали в частном секторе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям