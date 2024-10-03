В ХМАО житель продал данные банковской карты знакомому, который оказался мошенником

В Нефтеюганске (ХМАО) с 21-летним парнем связался знакомый мужчина и предложил ему продать данные своей банковской карты. Югорчанин ничего не заподозрил и согласился на сделку, а спустя время обнаружил, что мошенник взял на его имя несколько кредитов.
«Молодой человек сообщил, что в августе этого года знакомый мужчина предложил ему заработать и продать данные своей банковской карты за 15000 рублей. Ничего не подозревая, заявитель согласился на сделку, а спустя время обнаружил, что на его имя оформлены кредиты на общую сумму 299000 рублей», — сообщает «Полиция Нефтеюганска» на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего ранее судимого за кражу подозреваемого. Он раскаялся в преступлении и рассказал, что оформил на имя товарища 13 кредитов в банковском приложении, а деньги перевел на свой счет. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «мошенничество», фигурант находится под подпиской о невыезде.
Ранее школьница из Нижневартовска попалась на уловку мошенников, пытаясь купить игровую валюту. Она перевела мошенникам 200 тысяч рублей со счета отца.
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