03 октября 2024

В ХМАО житель продал данные банковской карты знакомому, который оказался мошенником

В ХМАО мошенник оформил кредит в 300 тысяч рублей на своего знакомого
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенник оформил на своего знакомого несколько кредитов через банковское приложение
Мошенник оформил на своего знакомого несколько кредитов через банковское приложение Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) с 21-летним парнем связался знакомый мужчина и предложил ему продать данные своей банковской карты. Югорчанин ничего не заподозрил и согласился на сделку, а спустя время обнаружил, что мошенник взял на его имя несколько кредитов.

«Молодой человек сообщил, что в августе этого года знакомый мужчина предложил ему заработать и продать данные своей банковской карты за 15000 рублей. Ничего не подозревая, заявитель согласился на сделку, а спустя время обнаружил, что на его имя оформлены кредиты на общую сумму 299000 рублей», — сообщает «Полиция Нефтеюганска» на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего ранее судимого за кражу подозреваемого. Он раскаялся в преступлении и рассказал, что оформил на имя товарища 13 кредитов в банковском приложении, а деньги перевел на свой счет. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «мошенничество», фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее школьница из Нижневартовска попалась на уловку мошенников, пытаясь купить игровую валюту. Она перевела мошенникам 200 тысяч рублей со счета отца. 

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В Нефтеюганске (ХМАО) с 21-летним парнем связался знакомый мужчина и предложил ему продать данные своей банковской карты. Югорчанин ничего не заподозрил и согласился на сделку, а спустя время обнаружил, что мошенник взял на его имя несколько кредитов. «Молодой человек сообщил, что в августе этого года знакомый мужчина предложил ему заработать и продать данные своей банковской карты за 15000 рублей. Ничего не подозревая, заявитель согласился на сделку, а спустя время обнаружил, что на его имя оформлены кредиты на общую сумму 299000 рублей», — сообщает «Полиция Нефтеюганска» на своей странице в соцсети «Вконтакте». Сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего ранее судимого за кражу подозреваемого. Он раскаялся в преступлении и рассказал, что оформил на имя товарища 13 кредитов в банковском приложении, а деньги перевел на свой счет. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «мошенничество», фигурант находится под подпиской о невыезде. Ранее школьница из Нижневартовска попалась на уловку мошенников, пытаясь купить игровую валюту. Она перевела мошенникам 200 тысяч рублей со счета отца. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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