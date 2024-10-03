Школьница из ХМАО попалась на уловку аферистов, пытаясь купить игровую валюту

Девочка из Нижневартовска перевела мошенникам 200 тысяч рублей со счета отца
© Служба новостей «URA.RU»
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Юная жительница ХМАО отдала аферистам 200 тысяч рублей с карты отца за покупку игровой валюты
Юная жительница ХМАО отдала аферистам 200 тысяч рублей с карты отца за покупку игровой валюты Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) девочка перевела 200 тысяч аферистам со счета отца . Она хотела пополнить счет в онлайн-игре. Обнаружив списание, мужчина обратился в полицию.

«В Нижневартовске в дежурную часть полиции обратился 40-летний мужчина, у которого дочь пыталась купить игровую валюту в популярной онлайн-игре. Аферисты убедили ребёнка сообщить коды из смс-сообщений, в результате со счёта отца были списаны 214 тысяч рублей», — сообщила окружная полиция в Telegram-канале.

Правоохранительные органы завели дело по факту мошенничества. Полиция устанавливает подозреваемых.

Ранее URA.RU писало, что семилетний мальчик из поселка Белый Яр Сургутского района ХМАО перевел с маминой карты почти 150 тысяч рублей мошенникам за повышение уровня в компьютерной игре. Узнав о переводе, мать обратилась в полицию.

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В Нижневартовске (ХМАО) девочка перевела 200 тысяч аферистам со счета отца . Она хотела пополнить счет в онлайн-игре. Обнаружив списание, мужчина обратился в полицию. «В Нижневартовске в дежурную часть полиции обратился 40-летний мужчина, у которого дочь пыталась купить игровую валюту в популярной онлайн-игре. Аферисты убедили ребёнка сообщить коды из смс-сообщений, в результате со счёта отца были списаны 214 тысяч рублей», — сообщила окружная полиция в Telegram-канале. Правоохранительные органы завели дело по факту мошенничества. Полиция устанавливает подозреваемых. Ранее URA.RU писало, что семилетний мальчик из поселка Белый Яр Сургутского района ХМАО перевел с маминой карты почти 150 тысяч рублей мошенникам за повышение уровня в компьютерной игре. Узнав о переводе, мать обратилась в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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