В МИД оценили вероятность войны между Россией и США

Рябков: Россия готова к военному конфликту с США

04 октября 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Россия готова к военному конфликту с США, заявил Сергей Рябков Фото: Роман Наумов © URA.RU Потенциальное военное противостояние между Россией и США зависит от дальнейших действий Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, подчеркнув, что в РФ готовы к этому конфликту. «Зависит от американцев», — подчеркнул Рябков, отвечая на вопрос журналистов о потенциальном конфликте. Он также добавил, что Россия комплексна готова к столкновению, отмечая, что Москва просчитывает разные сценарии. В МИД РФ ранее отметили, что знают о разрешении западных стран Киеву ударять дальнобойными ракетами по России. Он отметил, что у Москвы есть ответ и на такие действия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Потенциальное военное противостояние между Россией и США зависит от дальнейших действий Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, подчеркнув, что в РФ готовы к этому конфликту. «Зависит от американцев», — подчеркнул Рябков, отвечая на вопрос журналистов о потенциальном конфликте. Он также добавил, что Россия комплексна готова к столкновению, отмечая, что Москва просчитывает разные сценарии. В МИД РФ ранее отметили, что знают о разрешении западных стран Киеву ударять дальнобойными ракетами по России. Он отметил, что у Москвы есть ответ и на такие действия.