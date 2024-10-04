В МИД оценили вероятность войны между Россией и США

Потенциальное военное противостояние между Россией и США зависит от дальнейших действий Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, подчеркнув, что в РФ готовы к этому конфликту.
«Зависит от американцев», — подчеркнул Рябков, отвечая на вопрос журналистов о потенциальном конфликте. Он также добавил, что Россия комплексна готова к столкновению, отмечая, что Москва просчитывает разные сценарии.
В МИД РФ ранее отметили, что знают о разрешении западных стран Киеву ударять дальнобойными ракетами по России. Он отметил, что у Москвы есть ответ и на такие действия.
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