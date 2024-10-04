В МИД оценили вероятность войны между Россией и США

Рябков: Россия готова к военному конфликту с США
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Пресс-конференция: Россия в мировом контексте. Х международный форум "Примаковские чтения" в пресс-центре ТАСС. 18 июня 2024. Москва, рябков сергей
Россия готова к военному конфликту с США, заявил Сергей Рябков Фото:

Потенциальное военное противостояние между Россией и США зависит от дальнейших действий Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, подчеркнув, что в РФ готовы к этому конфликту.

«Зависит от американцев», — подчеркнул Рябков, отвечая на вопрос журналистов о потенциальном конфликте. Он также добавил, что Россия комплексна готова к столкновению, отмечая, что Москва просчитывает разные сценарии.

В МИД РФ ранее отметили, что знают о разрешении западных стран Киеву ударять дальнобойными ракетами по России. Он отметил, что у Москвы есть ответ и на такие действия.

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Потенциальное военное противостояние между Россией и США зависит от дальнейших действий Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, подчеркнув, что в РФ готовы к этому конфликту. «Зависит от американцев», — подчеркнул Рябков, отвечая на вопрос журналистов о потенциальном конфликте. Он также добавил, что Россия комплексна готова к столкновению, отмечая, что Москва просчитывает разные сценарии. В МИД РФ ранее отметили, что знают о разрешении западных стран Киеву ударять дальнобойными ракетами по России. Он отметил, что у Москвы есть ответ и на такие действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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