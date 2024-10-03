Жители Тюмени увидят северное сияние

Жители Тюмени в ночь с 4 на 5 октября смогут увидеть северное сияние. Об этом рассказал синоптик Илья Винштейн в своих соцсетях.
«В Тюмени с 4 на 5 октября ожидается ясная погода. Поэтому есть вероятность, что жители города смогут наблюдать полярное сияние. Смотреть надо на север», — сообщил синоптик в группе «Погода 72 — погода в Тюмени».
Полярное сияние — это атмосферное оптическое явление, свечение верхних слоев атмосферы, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Такие явления все чаще наблюдаются в разных регионах страны, в том числе и в Тюменской области.
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