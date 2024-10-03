03 октября 2024

Жители Тюмени увидят северное сияние

© Служба новостей «URA.RU»
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Сияние будет видно в ночь с 4 на 5 октября
Сияние будет видно в ночь с 4 на 5 октября Фото:

Жители Тюмени в ночь с 4 на 5 октября смогут увидеть северное сияние. Об этом рассказал синоптик Илья Винштейн в своих соцсетях.

«В Тюмени с 4 на 5 октября ожидается ясная погода. Поэтому есть вероятность, что жители города смогут наблюдать полярное сияние. Смотреть надо на север», — сообщил синоптик в группе «Погода 72 — погода в Тюмени».

Полярное сияние — это атмосферное оптическое явление, свечение верхних слоев атмосферы, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Такие явления все чаще наблюдаются в разных регионах страны, в том числе и в Тюменской области.

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Жители Тюмени в ночь с 4 на 5 октября смогут увидеть северное сияние. Об этом рассказал синоптик Илья Винштейн в своих соцсетях. «В Тюмени с 4 на 5 октября ожидается ясная погода. Поэтому есть вероятность, что жители города смогут наблюдать полярное сияние. Смотреть надо на север», — сообщил синоптик в группе «Погода 72 — погода в Тюмени». Полярное сияние — это атмосферное оптическое явление, свечение верхних слоев атмосферы, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Такие явления все чаще наблюдаются в разных регионах страны, в том числе и в Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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