Природа Погода В Челябинской области начнутся снегопады 04 октября 2024 в 10:54 Размер текста - 17 + Мокрый снег ожидается уже на следующей неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ряде городов Челябинской области с 7 по 13 октября ожидается мокрый снег. Такой прогноз размещен на сайте «Гисметео». «В Челябинске мокрый снег ожидается 7 и 10 октября, в Миассе — 7, 10 и 11 октября, в Магнитогорске — только 11 октября. Объем осадков небольшой, 0,1-0,3 мм», — указано на сайте метеорологов. Синоптики предупреждают, что в эти дни ночные температуры достигнут нуля градусов либо перейдут через нулевую отметку к отрицательным значениям. Ранее сервис «Яндекс. Погода» пообещал снегопад в Челябинске на 12 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ряде городов Челябинской области с 7 по 13 октября ожидается мокрый снег. Такой прогноз размещен на сайте «Гисметео». «В Челябинске мокрый снег ожидается 7 и 10 октября, в Миассе — 7, 10 и 11 октября, в Магнитогорске — только 11 октября. Объем осадков небольшой, 0,1-0,3 мм», — указано на сайте метеорологов. Синоптики предупреждают, что в эти дни ночные температуры достигнут нуля градусов либо перейдут через нулевую отметку к отрицательным значениям. Ранее сервис «Яндекс. Погода» пообещал снегопад в Челябинске на 12 октября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям