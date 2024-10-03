03 октября 2024

В Челябинской области начнутся снегопады

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Мокрый снег ожидается уже на следующей неделе Фото:

В ряде городов Челябинской области с 7 по 13 октября ожидается мокрый снег. Такой прогноз размещен на сайте «Гисметео».

«В Челябинске мокрый снег ожидается 7 и 10 октября, в Миассе — 7, 10 и 11 октября, в Магнитогорске — только 11 октября. Объем осадков небольшой, 0,1-0,3 мм», — указано на сайте метеорологов.

Синоптики предупреждают, что в эти дни ночные температуры достигнут нуля градусов либо перейдут через нулевую отметку к отрицательным значениям. Ранее сервис «Яндекс. Погода» пообещал снегопад в Челябинске на 12 октября.

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В ряде городов Челябинской области с 7 по 13 октября ожидается мокрый снег. Такой прогноз размещен на сайте «Гисметео». «В Челябинске мокрый снег ожидается 7 и 10 октября, в Миассе — 7, 10 и 11 октября, в Магнитогорске — только 11 октября. Объем осадков небольшой, 0,1-0,3 мм», — указано на сайте метеорологов. Синоптики предупреждают, что в эти дни ночные температуры достигнут нуля градусов либо перейдут через нулевую отметку к отрицательным значениям. Ранее сервис «Яндекс. Погода» пообещал снегопад в Челябинске на 12 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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