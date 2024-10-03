Уральские губернаторы и генералы съехались на встречу с полпредом Жогой. Фото

04 октября 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Встреча проходит в резиденции на ул. Добролюбова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Главы уральских регионов, статусные силовики и руководители территориальных управлений федеральных ведомств прибыли в Екатеринбург знакомиться с Артемом Жогой — новым полпредом президента РФ в УрФО. Встреча проходит в резиденции на улице Добролюбова, передает корреспондент URA.RU. В мероприятии также участвует Владимир Якушев, оставивший пост полпреда 24 сентября ради того, чтобы стать первым вице-спикером Совфеда и сосредоточиться на работе секретарем генсовета «Единой России». Жога прилетел в столицу Урала накануне. Фото: Денис Аллаяров, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главы уральских регионов, статусные силовики и руководители территориальных управлений федеральных ведомств прибыли в Екатеринбург знакомиться с Артемом Жогой — новым полпредом президента РФ в УрФО. Встреча проходит в резиденции на улице Добролюбова, передает корреспондент URA.RU. В мероприятии также участвует Владимир Якушев, оставивший пост полпреда 24 сентября ради того, чтобы стать первым вице-спикером Совфеда и сосредоточиться на работе секретарем генсовета «Единой России». Жога прилетел в столицу Урала накануне.