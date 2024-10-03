Встреча проходит в резиденции на ул. Добролюбова
новость из сюжетаСмена полпреда Путина на Урале
Главы уральских регионов, статусные силовики и руководители территориальных управлений федеральных ведомств прибыли в Екатеринбург знакомиться с Артемом Жогой — новым полпредом президента РФ в УрФО. Встреча проходит в резиденции на улице Добролюбова, передает корреспондент URA.RU.
В мероприятии также участвует Владимир Якушев, оставивший пост полпреда 24 сентября ради того, чтобы стать первым вице-спикером Совфеда и сосредоточиться на работе секретарем генсовета «Единой России». Жога прилетел в столицу Урала накануне.
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