03 октября 2024

Уральские губернаторы и генералы съехались на встречу с полпредом Жогой. Фото

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Сбор гостей на послание президента Федеральному Собранию. Москва, жога артем
Встреча проходит в резиденции на ул. Добролюбова Фото:
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Смена полпреда Путина на Урале

Главы уральских регионов, статусные силовики и руководители территориальных управлений федеральных ведомств прибыли в Екатеринбург знакомиться с Артемом Жогой — новым полпредом президента РФ в УрФО. Встреча проходит в резиденции на улице Добролюбова, передает корреспондент URA.RU.

В мероприятии также участвует Владимир Якушев, оставивший пост полпреда 24 сентября ради того, чтобы стать первым вице-спикером Совфеда и сосредоточиться на работе секретарем генсовета «Единой России». Жога прилетел в столицу Урала накануне.

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Главы уральских регионов, статусные силовики и руководители территориальных управлений федеральных ведомств прибыли в Екатеринбург знакомиться с Артемом Жогой — новым полпредом президента РФ в УрФО. Встреча проходит в резиденции на улице Добролюбова, передает корреспондент URA.RU. В мероприятии также участвует Владимир Якушев, оставивший пост полпреда 24 сентября ради того, чтобы стать первым вице-спикером Совфеда и сосредоточиться на работе секретарем генсовета «Единой России». Жога прилетел в столицу Урала накануне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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