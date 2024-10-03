03 октября 2024

Тюменским участникам СВО помогут федеральные психологи

© Служба новостей «URA.RU»
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Военных будут поддерживать психологи и коучи
Военных будут поддерживать психологи и коучи Фото:

Участникам спецоперации из Тюмени окажут психологическую помощь федеральные специалисты. Об этом сообщили в информационном центре Тюменской области.

«Итогом визита федерального психолога Елены Кузиной в Тюмень стало решение о старте нового проекта в регионе, направленного на помощь бойцам СВО и их семьям. Ежемесячно с ними будут проходить онлайн-мероприятия с участием коуча и психологов фонда „Своих не бросаем“, который и курирует Кузина», — сообщили в инфоцентре.

Психолог Елена Кузина будет консультировать тюменских специалистов и обмениваться с ними опытом. Она также отметила высокий уровень подготовки местных психологов, работающих с бойцами и их родными.

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Участникам спецоперации из Тюмени окажут психологическую помощь федеральные специалисты. Об этом сообщили в информационном центре Тюменской области. «Итогом визита федерального психолога Елены Кузиной в Тюмень стало решение о старте нового проекта в регионе, направленного на помощь бойцам СВО и их семьям. Ежемесячно с ними будут проходить онлайн-мероприятия с участием коуча и психологов фонда „Своих не бросаем“, который и курирует Кузина», — сообщили в инфоцентре. Психолог Елена Кузина будет консультировать тюменских специалистов и обмениваться с ними опытом. Она также отметила высокий уровень подготовки местных психологов, работающих с бойцами и их родными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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