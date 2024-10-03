Тюменским участникам СВО помогут федеральные психологи

Участникам спецоперации из Тюмени окажут психологическую помощь федеральные специалисты. Об этом сообщили в информационном центре Тюменской области.
«Итогом визита федерального психолога Елены Кузиной в Тюмень стало решение о старте нового проекта в регионе, направленного на помощь бойцам СВО и их семьям. Ежемесячно с ними будут проходить онлайн-мероприятия с участием коуча и психологов фонда „Своих не бросаем“, который и курирует Кузина», — сообщили в инфоцентре.
Психолог Елена Кузина будет консультировать тюменских специалистов и обмениваться с ними опытом. Она также отметила высокий уровень подготовки местных психологов, работающих с бойцами и их родными.
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