Четвертая попытка выборов главы Нефтеюганска (ХМАО) должна увенчаться успехом. Конкурс стартовал 4 октября в 10.00. Кандидаты на пост градоначальника, в том числе и фаворит окружных властей — замглавы Макеевки (ДНР) Юрий Чекунов, уже находятся в мэрии, сообщают источники URA.RU в политическом истеблишменте округа. Прежние согласованные округом претенденты не заявлялись на собеседование, а оставшихся комиссия забраковывала как не соответствующих требованиям.
«Выборы состоятся сегодня. Мэр Нефтеюганска будет избран. Кандидаты на пост градоначальника, в том числе и фаворит окружных властей — замглавы Макеевки Чекунов, уже находятся в мэрии. Прежние согласованные округом претенденты не заявлялись на собеседование, а оставшихся комиссия забраковывала как не соответствующих требованиям», — сообщает инсайдер.
Собеседники агентства отмечают, что попытки одного из претендентов на должность мэра — сургутского бизнесмена Евгения Городилова представить конкурс нелегитимным не пройдут. Он заявил, что требования конкурсной комиссии предоставить копии документов не соответствует законодательству РФ. «По аналогичной схеме избирались градоначальники практически всех муниципалитетов, и признание всех выборов незаконными вызовет хаос», — сообщает инсайдер.
Дозвониться до кандидатов Городилова и Чекунова не удалось. Они не ответили на звонки журналистов агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что теневой глава Нефтеюганска — депутат думы ХМАО Степан Пыталев — провел тайные переговоры с кандидатом-фаворитом на пост мэра. Источники, близкие к его команде, сообщают, что Пыталев не будет чинить препятствий к назначению замглавы Макеевки и бывшего руководителя югорского «Центроспаса» Юрия Чекунова на пост градоначальника.
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