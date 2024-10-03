03 октября 2024

Под окнами многоэтажек в Салехарде откроют крупный ТЦ

В микрорайоне Обдорский начали строить новый торговый центр
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый ТЦ откроется в микрорайоне Обдорский
Новый ТЦ откроется в микрорайоне Обдорский Фото:

Рабочие в Салехарде начали закладывать фундамент под торговый центр в микрорайоне Обдорский. Торговая площадка откроется в первом квартале 2025 года. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

«Под торговый центр в микрорайоне Обдорский начали готовить фундамент. Жители новостроек будут осваивать торговое пространство, площадью 1440 квадратных метров прямо у себя под окнами. Торжественный прием посетителей состоится в первом квартале 2025 года», — написали в telegram-канале администрации Салехарда.

Всего в Обдорском построят три торговый комплекса, два из которых сдадут в следующем году. На данный момент подрядчик закупил стройматериалы, некоторые из них привезли из Омска, а сборку «скелета» здания начнут через неделю. Около половины квадратных метров будущего комплекса отведут под нужны семейного супермаркета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рабочие в Салехарде начали закладывать фундамент под торговый центр в микрорайоне Обдорский. Торговая площадка откроется в первом квартале 2025 года. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. «Под торговый центр в микрорайоне Обдорский начали готовить фундамент. Жители новостроек будут осваивать торговое пространство, площадью 1440 квадратных метров прямо у себя под окнами. Торжественный прием посетителей состоится в первом квартале 2025 года», — написали в telegram-канале администрации Салехарда. Всего в Обдорском построят три торговый комплекса, два из которых сдадут в следующем году. На данный момент подрядчик закупил стройматериалы, некоторые из них привезли из Омска, а сборку «скелета» здания начнут через неделю. Около половины квадратных метров будущего комплекса отведут под нужны семейного супермаркета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...