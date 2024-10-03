Под окнами многоэтажек в Салехарде откроют крупный ТЦ

Рабочие в Салехарде начали закладывать фундамент под торговый центр в микрорайоне Обдорский. Торговая площадка откроется в первом квартале 2025 года. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
«Под торговый центр в микрорайоне Обдорский начали готовить фундамент. Жители новостроек будут осваивать торговое пространство, площадью 1440 квадратных метров прямо у себя под окнами. Торжественный прием посетителей состоится в первом квартале 2025 года», — написали в telegram-канале администрации Салехарда.
Всего в Обдорском построят три торговый комплекса, два из которых сдадут в следующем году. На данный момент подрядчик закупил стройматериалы, некоторые из них привезли из Омска, а сборку «скелета» здания начнут через неделю. Около половины квадратных метров будущего комплекса отведут под нужны семейного супермаркета.
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