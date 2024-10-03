Суд продлил срок распродажи имущества челябинского экс-депутата Иванова

04 октября 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Желающих купить машины и квартиры Олега Иванова пока не находится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова Срок распродажи имущества обанкротившегося экс-депутата гордумы Челябинска продлен на полгода. Об этом сообщили URA.RU 4 октября в арбитражном суде региона. «К судебному заседанию по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества должника, назначенному на 3 октября, от финансового управляющего поступили отчет и ходатайство о продлении срока реализации имущества на шесть месяцев. Поскольку в настоящее время финуправляющим не проведены необходимые мероприятия процедуры реализации имущества гражданина, в том числе не реализовано имущество должника, не произведены расчеты с кредиторами срок, реализации имущества Иванова Олега Викторовича продлен до 3 апреля 2025 года», — пояснили в пресс-службе суда. Бизнес-структуры Иванова много лет получали договоры на строительство и ремонт зданий органов власти и силовых структур, а также аффилированные проекты. Среди них новый кафедральный собор, спортклуба «Динамо» для сотрудников МВД и ФСБ, реконструкция губернаторской резиденции в городском бору, обустройство комплекса Седьмого кассационного суда. Крушение его бизнеса началось в конце 2022 года, когда его задержали сотрудники ФСБ. На тот момент ему предъявили обвинения в налоговых махинациях и преднамеренном банкротстве. Сейчас Иванов находится под арестом в СИЗО, его признали банкротом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Срок распродажи имущества обанкротившегося экс-депутата гордумы Челябинска продлен на полгода. Об этом сообщили URA.RU 4 октября в арбитражном суде региона. «К судебному заседанию по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества должника, назначенному на 3 октября, от финансового управляющего поступили отчет и ходатайство о продлении срока реализации имущества на шесть месяцев. Поскольку в настоящее время финуправляющим не проведены необходимые мероприятия процедуры реализации имущества гражданина, в том числе не реализовано имущество должника, не произведены расчеты с кредиторами срок, реализации имущества Иванова Олега Викторовича продлен до 3 апреля 2025 года», — пояснили в пресс-службе суда. Бизнес-структуры Иванова много лет получали договоры на строительство и ремонт зданий органов власти и силовых структур, а также аффилированные проекты. Среди них новый кафедральный собор, спортклуба «Динамо» для сотрудников МВД и ФСБ, реконструкция губернаторской резиденции в городском бору, обустройство комплекса Седьмого кассационного суда. Крушение его бизнеса началось в конце 2022 года, когда его задержали сотрудники ФСБ. На тот момент ему предъявили обвинения в налоговых махинациях и преднамеренном банкротстве. Сейчас Иванов находится под арестом в СИЗО, его признали банкротом.