Мэрия Челябинска разрешила строить новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для занятий гандболом в Курчатовском районе. Было одобрено отклонение от предельных параметров при строительстве комплекса на земельном участке. Сам объект будет занимать территорию площадью 11 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства спортивно-оздоровительного комплекса для занятий гандболом на земельном участке площадью 11 тысяч квадратных метров в территориальной зоне скверов, бульваров, аллей. Будущий объект будет расположен по Комсомольскому проспекту в Курчатовском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.
Ранее с 5 по 2 августа прошли общественные обсуждения по проекту в Челябинске. Предложения и замечания от участников по поводу строительства нового объекта принимались посредством регионального портала (на сайте госуслуг) с 12 по 19 июля.
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