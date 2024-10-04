Россия исключит Талибан* из списка террористических организаций

04 октября 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Александр Бортников отметил, что Россия готова исключить Талибан из списка террористических организаций Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Россия завершает проработку вопроса по исключению «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористических организаций. Об этом рассказал глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, действия афганских властей направлены на поддержание стабильности в их странах. Их задача также заключается в противодействии международным террористическим организациям. «Полагаем, что налаживание прагматичного взаимодействия по линии спецслужб представляет взаимный интерес. Прежде всего это касается противодействия МТО, наркоторговли, контрабанды оружия», — заявил директор ФСБ на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ (СОРБ). Он также рассказал, что США и страны Запада пытаются расширить зону боевых действий украинского конфликта. По его словам, Киеву также запрещают заключать мир с Россией. При этом в зоне СВО растет число иностранных наемников. Российский президент Владимир Путин отмечал, что вопрос о признании «Талибана» постоянно обсуждается. По его словам, представители движения сейчас являются властью в Афганистане и отношения нужно налаживать соответствующие. *Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия завершает проработку вопроса по исключению «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористических организаций. Об этом рассказал глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, действия афганских властей направлены на поддержание стабильности в их странах. Их задача также заключается в противодействии международным террористическим организациям. «Полагаем, что налаживание прагматичного взаимодействия по линии спецслужб представляет взаимный интерес. Прежде всего это касается противодействия МТО, наркоторговли, контрабанды оружия», — заявил директор ФСБ на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ (СОРБ). Он также рассказал, что США и страны Запада пытаются расширить зону боевых действий украинского конфликта. По его словам, Киеву также запрещают заключать мир с Россией. При этом в зоне СВО растет число иностранных наемников. Российский президент Владимир Путин отмечал, что вопрос о признании «Талибана» постоянно обсуждается. По его словам, представители движения сейчас являются властью в Афганистане и отношения нужно налаживать соответствующие. *Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность