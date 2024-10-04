Shot: экс-солист «Бутырки» Владимир Ждамиров попал в больницу

Экс-солист группы «Бутырка» Владимир Ждамиров попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает SHOT.
«66-летний Ждамиров обратился в одну из государственных клиник Москвы. Кроме острых болей в области сердца он пожаловался на сильную одышку», — сообщает SHOT.
После проведенного обследования врачи назначили певцу строгую диету и запретили употребление алкоголя. Препараты Ждамирову выписали по льготному рецепту.
Ждамирова экстренно госпитализировали с инфарктом в 2021 году. С этого и начались проблемы с сердцем у артиста. Он основал группу «Бутырка» в 2001 году, а в декабре 2013 года покинул ее и начал сольную карьеру.
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