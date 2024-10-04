Shot: экс-солист «Бутырки» Владимир Ждамиров попал в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв газового баллона в кафе на Сретенке. 31 мая 2024. Москва, чп, происшествие, скорая помощь, скорая, сретенка
Врачи назначили Ждамирову диету и запретили употребление алкоголя Фото:

Экс-солист группы «Бутырка» Владимир Ждамиров попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает SHOT.

«66-летний Ждамиров обратился в одну из государственных клиник Москвы. Кроме острых болей в области сердца он пожаловался на сильную одышку», — сообщает SHOT.

После проведенного обследования врачи назначили певцу строгую диету и запретили употребление алкоголя. Препараты Ждамирову выписали по льготному рецепту.

Ждамирова экстренно госпитализировали с инфарктом в 2021 году. С этого и начались проблемы с сердцем у артиста. Он основал группу «Бутырка» в 2001 году, а в декабре 2013 года покинул ее и начал сольную карьеру.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-солист группы «Бутырка» Владимир Ждамиров попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает SHOT. «66-летний Ждамиров обратился в одну из государственных клиник Москвы. Кроме острых болей в области сердца он пожаловался на сильную одышку», — сообщает SHOT. После проведенного обследования врачи назначили певцу строгую диету и запретили употребление алкоголя. Препараты Ждамирову выписали по льготному рецепту. Ждамирова экстренно госпитализировали с инфарктом в 2021 году. С этого и начались проблемы с сердцем у артиста. Он основал группу «Бутырка» в 2001 году, а в декабре 2013 года покинул ее и начал сольную карьеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...