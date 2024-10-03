03 октября 2024

Тюменка после застолья проснулась рядом с мертвым возлюбленным

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину собутыльник избил руками и ногами по голове
Мужчину собутыльник избил руками и ногами по голове Фото:

В Тюмени женщина утром после застолья проснулась рядом с мертвым сожителем. Незадолго до этого мужчину по голове избил собутыльник. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

«Обвиняемый распивал спиртные напитки в компании своего приятеля и его сожительницы в лесном массиве. <...> В ходе конфликта фигурант нанес не менее семи ударов руками и ногами в область головы приятелю, после этого ушел домой. Пара легла спать, а проснувшись утром, женщина обнаружила сожителя без признаков жизни», — говорится в сообщении пресс-службы.

Инцидент произошел в августе в лесу в районе улицы Мельзаводской. Мужчины поругались из-за личной неприязни. Уголовное дело направили в суд.

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В Тюмени женщина утром после застолья проснулась рядом с мертвым сожителем. Незадолго до этого мужчину по голове избил собутыльник. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области. «Обвиняемый распивал спиртные напитки в компании своего приятеля и его сожительницы в лесном массиве. <...> В ходе конфликта фигурант нанес не менее семи ударов руками и ногами в область головы приятелю, после этого ушел домой. Пара легла спать, а проснувшись утром, женщина обнаружила сожителя без признаков жизни», — говорится в сообщении пресс-службы. Инцидент произошел в августе в лесу в районе улицы Мельзаводской. Мужчины поругались из-за личной неприязни. Уголовное дело направили в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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