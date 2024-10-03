Тюменка после застолья проснулась рядом с мертвым возлюбленным

В Тюмени женщина утром после застолья проснулась рядом с мертвым сожителем. Незадолго до этого мужчину по голове избил собутыльник. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.
«Обвиняемый распивал спиртные напитки в компании своего приятеля и его сожительницы в лесном массиве. <...> В ходе конфликта фигурант нанес не менее семи ударов руками и ногами в область головы приятелю, после этого ушел домой. Пара легла спать, а проснувшись утром, женщина обнаружила сожителя без признаков жизни», — говорится в сообщении пресс-службы.
Инцидент произошел в августе в лесу в районе улицы Мельзаводской. Мужчины поругались из-за личной неприязни. Уголовное дело направили в суд.
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