03 октября 2024

Глава ЯНАО Артюхов пообещал познакомить нового полпреда Жогу с округом

© Служба новостей «URA.RU»
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Артюхов познакомит нового полпреда с Ямалом
Артюхов познакомит нового полпреда с Ямалом Фото:

Губернатор Дмитрий Артюхов на церемонии представления нового полномочного представителя Президента в УрФО Артема Жоги в Екатеринбурге пообещал познакомить его с Ямало-ненецким автономным округом. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного правительства.

«Серьезные задачи стоят по дальнейшему развитию Большого Урала и повышению качества жизни населения. Уверен, новый полномочный представитель с ними справится. Артем Владимирович уже анонсировал поездки по федеральному округу, с большой радостью познакомим его с Ямалом в ближайшее время», — приводят слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на сайте правительства.

В ближайшее время Артем Жога планирует проехать по всем шести субъектам Уральского федерального округа. Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Артюхов выразил уверенность в эффективности нового полпреда Жоги.

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Губернатор Дмитрий Артюхов на церемонии представления нового полномочного представителя Президента в УрФО Артема Жоги в Екатеринбурге пообещал познакомить его с Ямало-ненецким автономным округом. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного правительства. «Серьезные задачи стоят по дальнейшему развитию Большого Урала и повышению качества жизни населения. Уверен, новый полномочный представитель с ними справится. Артем Владимирович уже анонсировал поездки по федеральному округу, с большой радостью познакомим его с Ямалом в ближайшее время», — приводят слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на сайте правительства. В ближайшее время Артем Жога планирует проехать по всем шести субъектам Уральского федерального округа. Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Артюхов выразил уверенность в эффективности нового полпреда Жоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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