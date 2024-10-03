Глава ЯНАО Артюхов пообещал познакомить нового полпреда Жогу с округом

Губернатор Дмитрий Артюхов на церемонии представления нового полномочного представителя Президента в УрФО Артема Жоги в Екатеринбурге пообещал познакомить его с Ямало-ненецким автономным округом. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного правительства.
«Серьезные задачи стоят по дальнейшему развитию Большого Урала и повышению качества жизни населения. Уверен, новый полномочный представитель с ними справится. Артем Владимирович уже анонсировал поездки по федеральному округу, с большой радостью познакомим его с Ямалом в ближайшее время», — приводят слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на сайте правительства.
В ближайшее время Артем Жога планирует проехать по всем шести субъектам Уральского федерального округа. Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Артюхов выразил уверенность в эффективности нового полпреда Жоги.
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