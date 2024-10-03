Самые скандальные выборы ХМАО завершены: мэром Нефтеюганска стал замглавы Макеевки Чекунов

Самые скандальные выборы в ХМАО завершены — мэром Нефтеюганска избран заместитель главы Макеевки (ДНР) Юрий Чекунов. Дума единогласно поддержала кандидатуру, рекомендованную губернатором Югры Русланом Кухаруком, сообщил источник URA.RU в местном истеблишменте.
«Дума единогласнов выбрала Чекунова. Было принято решение поддержать кандидата, которого согласовал глава региона», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Во второй тур конкурса прошли двое кандидатов: финалист конкурса «Лидеры России», замглавы Макеевки и экс-глава югорского «Центроспаса» Юрий Чекунов и бывший вице-мэр Мегиона Вадим Доронин. Вице-мэр по финансам Наталья Халезова, исполнявшая обязанности главы города после отставки градоначальницы Эльвиры Бугай и подававшая заявление на участие в конкурсе, не пришла на утреннее собеседование комиссии.
Выборы главы Нефтеюганска вызвали пристальное внимание федеральных властей. Три предыдущие попытки закончились срывом. По официальной версии, ни один из кандидатов не прошел первый этап конкурсного фильтра. По неофициальной — окружной внутриполитический блок не мог достичь компромисса с теневым главой города, депутатом думы ХМАО Степаном Пыталевым. Его кандидатов отклонял внупол, а подконтрольная олигарху дума в ответ могла проголосовать против предложенных окружными властями претендентов, что повлекло бы репутационные потери для властей. В итоге, после встречи Пыталева с Чекуновым и согласования последнего губернатором Югры Кухаруком, самый скандальный период безвластия в истории ХМАО наконец завершился.
Ранее URA.RU писало о том, что депутаты решили поддержать Чекунова на выборах мэра Нефтеюганска. Инсайд агентства подтвердился.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!