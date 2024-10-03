03 октября 2024

Подконтрольные теневому мэру депутаты поддержат фаворита властей ХМАО на выборах главы Нефтеюганска. Инсайд

Дума Нефтеюганска проголосует за кандидата Чекунова, предложенного губернатором
© Служба новостей «URA.RU»
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Дума проголосует за кандидата, которого поддержал внутриполитический блок
Дума проголосует за кандидата, которого поддержал внутриполитический блок Фото:

Подконтрольная теневому главе Нефтеюганска, депутату парламента ХМАО Степану Пыталеву, дума поддержит фаворита окружных властей Юрия Чекунова, замглавы Макеевки (ДНР), на выборах мэра. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил, что фракция единороссов решила проголосовать за него, поскольку Чекунова согласовал губернатор Югры Руслан Кухарук.

«Единороссы решили поддержать кандидата, рекомендованного главой региона. Чекунов выступил на заседании фракции ЕР, которое прошло перед началом конкурса по выборам градоначальника. Кулуарное решение — голосовать за его кандидатуру», — сообщает инсайдер.

Ожидается, что Чекунов и технический кандидат должны пройти первый этап отбора, который стартовал 4 октября в 10.00. Голосование депутатов на втором этапе конкурса начнется в 14.00.

Ранее URA.RU со ссылкой на собственные источники сообщало, что четвертая попытка избрать градоначальника Нефтеюганска пройдет в штатном режиме. Город живет без мэра с марта 2024 года.

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Подконтрольная теневому главе Нефтеюганска, депутату парламента ХМАО Степану Пыталеву, дума поддержит фаворита окружных властей Юрия Чекунова, замглавы Макеевки (ДНР), на выборах мэра. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил, что фракция единороссов решила проголосовать за него, поскольку Чекунова согласовал губернатор Югры Руслан Кухарук. «Единороссы решили поддержать кандидата, рекомендованного главой региона. Чекунов выступил на заседании фракции ЕР, которое прошло перед началом конкурса по выборам градоначальника. Кулуарное решение — голосовать за его кандидатуру», — сообщает инсайдер. Ожидается, что Чекунов и технический кандидат должны пройти первый этап отбора, который стартовал 4 октября в 10.00. Голосование депутатов на втором этапе конкурса начнется в 14.00. Ранее URA.RU со ссылкой на собственные источники сообщало, что четвертая попытка избрать градоначальника Нефтеюганска пройдет в штатном режиме. Город живет без мэра с марта 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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