На Пермском тракте собралась огромная пробка

Вблизи поселка Ачит, на 187 километре автодороги «Пермь-Екатеринбург» водители встали в пробку из-за аварии двух грузовиков. На месте случившегося работают автоинспекторы. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
«На 187 километре автодороги „Пермь- Екатеринбург“ затруднено движение в связи с ДТП», — сообщили в ведомстве. Сотрудники помогают водителям в проезде. В Уралуправтодоре корреспонденту URA.RU сообщили, что на участке действует реверсивное движение.
По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель автомобиля «Камаз» не выдержал безопасную дистанцию, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем «Ман», который двигался впереди.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!