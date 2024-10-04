На Пермском тракте собралась огромная пробка

На трассе «Пермь-Екатеринбург» собралась огромная пробка из-за аварии
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Подтопление в Ревде на улице Коммуны. Свердловская область, пермский тракт, пробка на трассе, автодорога пермь екатеринбург
На Пермском тракте столкнулись два грузовика (архивное фото) Фото:

Вблизи поселка Ачит, на 187 километре автодороги «Пермь-Екатеринбург» водители встали в пробку из-за аварии двух грузовиков. На месте случившегося работают автоинспекторы. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«На 187 километре автодороги „Пермь- Екатеринбург“ затруднено движение в связи с ДТП», — сообщили в ведомстве. Сотрудники помогают водителям в проезде. В Уралуправтодоре корреспонденту URA.RU сообщили, что на участке действует реверсивное движение.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель автомобиля «Камаз» не выдержал безопасную дистанцию, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем «Ман», который двигался впереди.

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Вблизи поселка Ачит, на 187 километре автодороги «Пермь-Екатеринбург» водители встали в пробку из-за аварии двух грузовиков. На месте случившегося работают автоинспекторы. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «На 187 километре автодороги „Пермь- Екатеринбург“ затруднено движение в связи с ДТП», — сообщили в ведомстве. Сотрудники помогают водителям в проезде. В Уралуправтодоре корреспонденту URA.RU сообщили, что на участке действует реверсивное движение. По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель автомобиля «Камаз» не выдержал безопасную дистанцию, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем «Ман», который двигался впереди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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