На Пермском тракте собралась огромная пробка

На трассе «Пермь-Екатеринбург» собралась огромная пробка из-за аварии

На Пермском тракте столкнулись два грузовика (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вблизи поселка Ачит, на 187 километре автодороги «Пермь-Екатеринбург» водители встали в пробку из-за аварии двух грузовиков. На месте случившегося работают автоинспекторы. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«На 187 километре автодороги „Пермь- Екатеринбург“ затруднено движение в связи с ДТП», — сообщили в ведомстве. Сотрудники помогают водителям в проезде. В Уралуправтодоре корреспонденту URA.RU сообщили, что на участке действует реверсивное движение.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель автомобиля «Камаз» не выдержал безопасную дистанцию, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем «Ман», который двигался впереди.

ГИБДД по Свердловской области