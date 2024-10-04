Госкомпания Казахстана судится с фирмой челябинского депутата Субачева

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Весна опять пришла. Челябинск, арбитражный суд
Арбитражный суд иск казахстанской компании оставил без движения Фото:

Госпредприятие «Казспецэкспорт» из Казахстана подало в суд иск к компании «СпецАгрегат» депутата заксобрания Челябинской области Евгения Субачева. Как следует из судебной документации, партнер пытается взыскать 25,75 млн рублей.

«Республиканское госпредприятие на праве хозведения „Казспецэкспорт“ Комитета гособоронзаказа Минпромстроя Казахстана обратилось с заявлением о взыскании с ООО „Завод СпецАгрегат“ неустойки в размере 25 млн рублей, судебных расходов по оплате госпошлины в размере 750 тысяч рублей», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU.

В марте соответствующее решение о взыскании вынес Специализированный межрайонный экономический суд Астаны. Челябинский арбитраж оставил иск без движения, сославшись на отсутствие доказательств уплаты госпошлины в размере 144,75 тысячи рублей.

В разговоре с URA.RU Субачев не стал комментировать подробности процесса. Он отметил, что суд носит закрытый характер. Судя по сайту, «Казспецэкспорт» занимается импортом военной техники, реализует неиспользуемое военное имущество, организует военное сотрудничество с потенциальными поставщиками вооружений.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к инициатору спора. К моменту публикации запрос остался без ответа.

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Госпредприятие «Казспецэкспорт» из Казахстана подало в суд иск к компании «СпецАгрегат» депутата заксобрания Челябинской области Евгения Субачева. Как следует из судебной документации, партнер пытается взыскать 25,75 млн рублей. «Республиканское госпредприятие на праве хозведения „Казспецэкспорт“ Комитета гособоронзаказа Минпромстроя Казахстана обратилось с заявлением о взыскании с ООО „Завод СпецАгрегат“ неустойки в размере 25 млн рублей, судебных расходов по оплате госпошлины в размере 750 тысяч рублей», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU. В марте соответствующее решение о взыскании вынес Специализированный межрайонный экономический суд Астаны. Челябинский арбитраж оставил иск без движения, сославшись на отсутствие доказательств уплаты госпошлины в размере 144,75 тысячи рублей. В разговоре с URA.RU Субачев не стал комментировать подробности процесса. Он отметил, что суд носит закрытый характер. Судя по сайту, «Казспецэкспорт» занимается импортом военной техники, реализует неиспользуемое военное имущество, организует военное сотрудничество с потенциальными поставщиками вооружений. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к инициатору спора. К моменту публикации запрос остался без ответа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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