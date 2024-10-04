В Тюмени построят новый транспортный коридор для разгрузки дорог

05 октября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Сроки проведения работ пока неизвестны Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени от кольца на Пермякова до развязки на Червишевском тракте построят транспортный коридор, который позволит разгрузить дороги. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Сроки проведения работ пока неизвестны. «Сейчас идет проектирование транспортного коридора от кольца улицы Пермякова до развязки на Червишевском тракте. Данный объект будет проходить в том числе по улице Солнечной. О сроках реализации проекта сможем сообщить по готовности проектной документации и решении вопроса финансирования строительно-монтажных работ», — сообщили в ГУС. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайон Ново-Патрушева планируют построить новые заезды со стороны улицы Федюнинского. Ранее жители жаловались, что выехать из района можно только по двум улицам, которые в часы пик постоянно сковывают пробки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени от кольца на Пермякова до развязки на Червишевском тракте построят транспортный коридор, который позволит разгрузить дороги. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Сроки проведения работ пока неизвестны. «Сейчас идет проектирование транспортного коридора от кольца улицы Пермякова до развязки на Червишевском тракте. Данный объект будет проходить в том числе по улице Солнечной. О сроках реализации проекта сможем сообщить по готовности проектной документации и решении вопроса финансирования строительно-монтажных работ», — сообщили в ГУС. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайон Ново-Патрушева планируют построить новые заезды со стороны улицы Федюнинского. Ранее жители жаловались, что выехать из района можно только по двум улицам, которые в часы пик постоянно сковывают пробки.