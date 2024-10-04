В Тюмени построят новый транспортный коридор для разгрузки дорог

В Тюмени от кольца на Пермякова до развязки на Червишевском тракте построят транспортный коридор, который позволит разгрузить дороги. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Сроки проведения работ пока неизвестны.
«Сейчас идет проектирование транспортного коридора от кольца улицы Пермякова до развязки на Червишевском тракте. Данный объект будет проходить в том числе по улице Солнечной. О сроках реализации проекта сможем сообщить по готовности проектной документации и решении вопроса финансирования строительно-монтажных работ», — сообщили в ГУС.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайон Ново-Патрушева планируют построить новые заезды со стороны улицы Федюнинского. Ранее жители жаловались, что выехать из района можно только по двум улицам, которые в часы пик постоянно сковывают пробки.
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