04 октября 2024

В Тюмени построят новый транспортный коридор для разгрузки дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Качество асфальтового полотна на объездной дороге. Тюмень, автомобиль, разметка, движение, асфальт, внедорожник, трасса, дорога
Сроки проведения работ пока неизвестны Фото:

В Тюмени от кольца на Пермякова до развязки на Червишевском тракте построят транспортный коридор, который позволит разгрузить дороги. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Сроки проведения работ пока неизвестны.

«Сейчас идет проектирование транспортного коридора от кольца улицы Пермякова до развязки на Червишевском тракте. Данный объект будет проходить в том числе по улице Солнечной. О сроках реализации проекта сможем сообщить по готовности проектной документации и решении вопроса финансирования строительно-монтажных работ», — сообщили в ГУС.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайон Ново-Патрушева планируют построить новые заезды со стороны улицы Федюнинского. Ранее жители жаловались, что выехать из района можно только по двум улицам, которые в часы пик постоянно сковывают пробки.

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В Тюмени от кольца на Пермякова до развязки на Червишевском тракте построят транспортный коридор, который позволит разгрузить дороги. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Сроки проведения работ пока неизвестны. «Сейчас идет проектирование транспортного коридора от кольца улицы Пермякова до развязки на Червишевском тракте. Данный объект будет проходить в том числе по улице Солнечной. О сроках реализации проекта сможем сообщить по готовности проектной документации и решении вопроса финансирования строительно-монтажных работ», — сообщили в ГУС. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайон Ново-Патрушева планируют построить новые заезды со стороны улицы Федюнинского. Ранее жители жаловались, что выехать из района можно только по двум улицам, которые в часы пик постоянно сковывают пробки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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