Бастрыкин вступился за многодетную мать, которая 36 лет ждет жилье в Челябинске

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Женщина воспитала десять детей и 36 лет стоит в очереди на получение жилья Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил вновь возбудить уголовное дело из-за нарушения прав челябинки, воспитавшей десять детей, которая 36 лет стоит в очереди на получение жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину вновь возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту дважды возбуждались уголовных дела, но вынесенные постановления отменены, а их обжалование не принесло результатов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе СКР пояснили, что пенсионерка из Челябинска, воспитавшая десять детей, вновь обратилась в приемную Бастрыкина с просьбой о помощи. Она свыше 36 лет стоит в очереди на получение жилья и до сих пор проживает в аварийном доме 1947 года постройки. Варианты для переселения челябинке не предлагали. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил вновь возбудить уголовное дело из-за нарушения прав челябинки, воспитавшей десять детей, которая 36 лет стоит в очереди на получение жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину вновь возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту дважды возбуждались уголовных дела, но вынесенные постановления отменены, а их обжалование не принесло результатов», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе СКР пояснили, что пенсионерка из Челябинска, воспитавшая десять детей, вновь обратилась в приемную Бастрыкина с просьбой о помощи. Она свыше 36 лет стоит в очереди на получение жилья и до сих пор проживает в аварийном доме 1947 года постройки. Варианты для переселения челябинке не предлагали. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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