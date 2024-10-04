Бастрыкин вступился за многодетную мать, которая 36 лет ждет жилье в Челябинске

04 октября 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Женщина воспитала десять детей и 36 лет стоит в очереди на получение жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил вновь возбудить уголовное дело из-за нарушения прав челябинки, воспитавшей десять детей, которая 36 лет стоит в очереди на получение жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину вновь возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту дважды возбуждались уголовных дела, но вынесенные постановления отменены, а их обжалование не принесло результатов», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе СКР пояснили, что пенсионерка из Челябинска, воспитавшая десять детей, вновь обратилась в приемную Бастрыкина с просьбой о помощи. Она свыше 36 лет стоит в очереди на получение жилья и до сих пор проживает в аварийном доме 1947 года постройки. Варианты для переселения челябинке не предлагали. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил вновь возбудить уголовное дело из-за нарушения прав челябинки, воспитавшей десять детей, которая 36 лет стоит в очереди на получение жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину вновь возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту дважды возбуждались уголовных дела, но вынесенные постановления отменены, а их обжалование не принесло результатов», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе СКР пояснили, что пенсионерка из Челябинска, воспитавшая десять детей, вновь обратилась в приемную Бастрыкина с просьбой о помощи. Она свыше 36 лет стоит в очереди на получение жилья и до сих пор проживает в аварийном доме 1947 года постройки. Варианты для переселения челябинке не предлагали. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль.