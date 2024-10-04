На месте происшествия работали следователи (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге на Амундсена, 3/1 рядом со стройкой обнаружили труп в большой луже. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«По предварительным данным, скончался охранник. Он мог потерять сознание и упасть. Там то ли котлован, то ли большая лужа», — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работали правоохранительные органы. В свердловском СК от комментариев воздержались.

Тело нашли рядом со стройкой Фото: читатель URA.RU