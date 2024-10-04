В Екатеринбурге нашли труп в большой луже. Фото

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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , следственный комитет, ск рф, автомобиль скр, следственный комитет рф
На месте происшествия работали следователи (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Амундсена, 3/1 рядом со стройкой обнаружили труп в большой луже. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«По предварительным данным, скончался охранник. Он мог потерять сознание и упасть. Там то ли котлован, то ли большая лужа», — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работали правоохранительные органы. В свердловском СК от комментариев воздержались.

Тело нашли рядом со стройкой
Тело нашли рядом со стройкой
Фото:

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В Екатеринбурге на Амундсена, 3/1 рядом со стройкой обнаружили труп в большой луже. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «По предварительным данным, скончался охранник. Он мог потерять сознание и упасть. Там то ли котлован, то ли большая лужа», — сказал собеседник агентства. На месте происшествия работали правоохранительные органы. В свердловском СК от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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