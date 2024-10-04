На месте происшествия работали следователи (архивное фото)
В Екатеринбурге на Амундсена, 3/1 рядом со стройкой обнаружили труп в большой луже. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
«По предварительным данным, скончался охранник. Он мог потерять сознание и упасть. Там то ли котлован, то ли большая лужа», — сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работали правоохранительные органы. В свердловском СК от комментариев воздержались.
Тело нашли рядом со стройкой
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